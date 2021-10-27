Медиаэксперты ожидали более жесткой оценки от доклада Freedom House за этот год

От доклада международной правозащитной организации Freedom House за этот год о свободе Интернета в Армении ожидалась более жесткая оценка с учетом ограничений, наложенных на СМИ, заявил медиаэксперт Артур Папян.

«Зная это, я хотел бы видеть более жесткую оценку со стороны Freedom House, тем более что сама Freedom House по нескольким поводам выступала с заявлениями, критикуя действия властей Армении. В последнее время было одно или два таких заявления», - сказал Папян.

В этом докладе, оценивающем свободу слова и мнений в онлайн-пространстве, Армения получила 71 балл из 100 возможных. Согласно организации, Интернет в стране свободный, однако есть некоторый регресс: в прошлом году Freedom House оценила свободу Интернета в Армении на 4 балла выше, то есть на 75 баллов.

В качестве причины снижения баллов Freedom House указывает на информационные ограничения, введенные правительством во время 44-дневной войны, блокировку азербайджанских и турецких веб-сайтов, недоступность социальной сети TikTok, а также кибератаки на сайты СМИ. Правозащитная организация также обращается к начальному этапу распространения коронавируса – сбору данных о гражданах в период чрезвычайного положения.

Над этим докладом по Армении работал эксперт по информационной безопасности Самвел Мартиросян. По его словам, регресс может продолжиться, если не будут предприняты необходимые шаги.

«Мы все еще находимся в ряду свободных стран, и мы должны сделать так, чтобы не уйти в тень», - сказал Мартиросян.

Говоря о заблокированных в прошлом году страницах, эксперт подчеркнул, что до этого подобный случай в Армении был зарегистрирован только после 1 марта 2008 года, а в 2016 году, во время захвата территории полка ППС полиции, Facebook на некоторое время стал недоступен.

По данным авторитетной организации, самый свободный Интернет в регионе в Грузии - 77 баллов. В Азербайджане, по данным Freedom House, Интернет несвободный - 35 баллов. Турция получила 34 балла. Cамая низкая оценка в регионе у Ирана - 16 баллов. Согласно докладу, в России, набравшей 30 баллов, Интернет также несвободный.