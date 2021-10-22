Введенные в последние месяцы новые ограничения для СМИ вызывают беспокойство - Ашот Меликян

Новые ограничения, введенные в последние месяцы для средств массовой информации, вызывают крайнее беспокойство и являются регрессивными, заявил председатель Комитета по защите свободы слова Ашот Меликян, представляя сегодня ежеквартальный доклад о нарушениях прав журналистов.

«Эти ограничения были наложены и законодательными инициативами, и принятием различных нормативных правовых актов, и практическими действиями, ограничивающими журналистскую деятельность», - отметил глава комитета.

Меликян в первую очередь указал на ограничение свободного передвижения журналистов в здании Национального собрания, где доступ в некоторые зоны, в основном ведущие к кабинетам провластных депутатов, журналистам был запрещен.

«Это действительно было беспрецедентным решением за всю историю этого представительного органа. И мы отмечаем, что это решение, фактически, серьезно ограничивает возможности журналистов получать комментарии и брать интервью у депутатов», - сказал он.

Ашот Меликян также упомянул приостановку трансляции заседания парламента по распоряжению спикера НС во время драки между провластными и оппозиционными депутатами два месяца назад, когда сотрудники службы безопасности с применением силы заставили журналистов покинуть предусмотренную для них ложу. Именно из этой зоны журналисты следят за заседанием Национального собрания и именно оттуда виден весь зал.

«Это беспрецедентное и достойное осуждения явление, потому что именно журналисты должны показывать общественности, какое Национальное собрание было избрано и какое поведение демонстрирует каждый депутат», - сказал председатель Комитета по защите свободы слова.

За этот период Комитет по защите свободы слова зарегистрировал три случая насилия по отношению к журналистам.