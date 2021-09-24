Нагорно-карабахский конфликт ожидает справедливого урегулирования - Пашинян

«Армения готова к конструктивному диалогу»

Армения готова к конструктивному диалогу, который должен привести к установлению прочного и длительного мира в регионе. В своем выступлении на общих прениях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

В связи с этим Армения предлагает без промедления завершить процесс возвращения заложников и других удерживаемых лиц, а также возобновить процесс мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

«Право народа Арцаха на самоопределение не может быть приостановлено посредством силы; конфликт не может считаться разрешенным с помощью силы. Нагорно-карабахский конфликт ожидает справедливого урегулирования», - заявил Пашинян, добавив, что контакты при посредничестве сопредседателей позволят сторонам найти точки соприкосновения, откроют площадку для поиска ответов на многие сложные вопросы.

Между тем, президент Азербайджана вчера, выступая с той же трибуны, призвал государства-члены ООН и секретариат организации не использовать название «Нагорный Карабах». Ильхам Алиев вновь заявил, что карабахский конфликт остался в прошлом. После завершения войны Алиев неоднократно заявлял, что карабахский вопрос решен.

Недавно посол США в Армении в течение нескольких дней дважды подчеркнула, что США не считают вопрос статуса Нагорного Карабаха решенным.

Пашинян говорил о путях открытия эры мирного развития

Руководитель Армении с трибуны ООН также упомянул одно из положений программы правительства Армении - открытие эры мирного развития для страны и региона.

Он так представил пути достижения этой цели: «Путем диалога, путем постепенного преодоления атмосферы болезненной вражды в нашем регионе. Мы понимаем, что путь будет трудным и долгим. К сожалению, почти каждый день происходят инциденты, цель которых состоит в том, чтобы лишить легитимности мирную повестку дня, не только углубить атмосферу враждебности, но и сделать ее более систематической. Нарушения режима прекращения огня, агрессивные и оскорбительные высказывания в адрес Армении и армянского народа продолжают накалять атмосферу».

По мнению Пашиняна, действием против мира является тот факт, что вопреки пункту 8 заявления от 9 ноября, Азербайджан не только до сих пор удерживает в неволе несколько десятков граждан Республики Армения, но и по сфабрикованным обвинениям приговорил многих из них к лишению свободы на срок от 6 до 20 лет. Он также подчеркнул, что есть граждане, пленение которых Азербайджан до сих пор не подтверждает, хотя есть явные свидетельства того, что они находятся в плену.

«Это становится еще более неприемлемым на фоне того, что осенью 2020 года азербайджанские пользователи разместили видеозаписи захвата нескольких армянских солдат, а позже были обнаружены обезглавленные или расстрелянные тела этих солдат. У нас есть неопровержимые доказательства пыток наших пленников», - сказал премьер-министр.

Напомним, Баку утверждает, что возвратил всех пленных, назвав десятки удерживаемых в азербайджанских тюрьмах армянских граждан «террористами».

Об открытии региональных коммуникаций

Премьер-министр Армении затронул также вопрос открытия региональных коммуникаций, что также является одним из пунктов трехстороннего заявления. По словам Пашиняна, в результате решения этого вопроса будет создана возможность для установления экономических связей, что является одной из важных предпосылок для мирного развития.

«Есть варианты, которые нацелены на достижение региональной изоляции и враждебности, но есть также варианты, которые подчеркивают региональную взаимосвязанность и могут помочь шаг за шагом преодолеть проблему враждебности. Мы сторонники последнего варианта. Если откроется также железная дорога, соединяющая Турцию с Арменией, тема открытия региональных коммуникаций будет иметь более широкий размах», - заявил он.

Об открытии коммуникаций говорят обе стороны, а также Турция. Армянская сторона, однако, говоря об открытии коммуникаций, утверждает, что вопрос коридора не обсуждается, есть вопрос разблокирования коммуникаций. Между тем, президент Турции в минувшее воскресенье, заявив о том, что Пашинян передал ему предложение о встрече, заверил, что Анкара готова постепенно нормализовать отношения с Арменией и что такую же позицию занимает и Азербайджан, однако вновь упомянул «Зангезурский коридор».

О делимитации и демаркации

Вопрос делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы также был поднят в выступлении главы правительства Армении. По его мнению, этот процесс сейчас сложно представить, так как на армяно-азербайджанской границе почти каждый день слышны выстрелы, происходят различные провокации, «подразделения вооруженных сил Азербайджана 12 мая на участке Сотк-Хознавар вторглись на суверенную территорию Республики Армения».

Он напомнил о своем предложении, сделанном несколько месяцев назад, которое состоит в следующем: в указанном участке вооруженные силы как Армении, так и Азербайджана зеркально отводятся от границы, унаследованной от советских времен, международные наблюдатели размещаются вдоль этой границы и под международной эгидой мы начинаем работы по делимитации и демаркации.

Между тем, уже две недели, как азербайджанские военные на своем блокпосте, установленном на участке Воротана межгосударственной автодороги Горис-Капан, останавливают водителей иранских грузовиков, проверяют документы и требуют деньги в качестве налога за въезд на территорию их страны. Два иранских водителя задержаны. На данном участке автотрассы, который после войны перешел под контроль Азербайджана, армянские автомобили проезжают в сопровождении армянских пограничников.