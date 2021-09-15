Вопрос статуса Нагорного Карабаха не решен, он остается в повестке дня Минской группы - посол США

Касаясь проверок документов грузовиков с иранскими номерными знаками Азербайджаном на трассе Горис-Капан, Линн Трейси подчеркнула, что для решения возникающих напряженных ситуаций они видят необходимость всеобъемлющего решения.

«То, что мы видим в Сюникской области, в частности на дороге Горис-Капан, в этом смысле мы всегда подчеркивали, что после заявления о прекращении огня от 9 ноября необходимо всеобъемлющее решение, что Армения и Азербайджан должны суметь достичь долгосрочного мира, - сказала посол, продолжив: - Хочу подчеркнуть, и я уже несколько раз говорила, что мы не считаем вопрос статуса Нагорного Карабаха решенным. Мы видим необходимость всеобъемлющего решения, для чего должны вестись переговоры, и это очень важный путь разрешения различных напряженных ситуаций, которые мы наблюдаем в особенности в приграничных районах. Вопрос статуса Нагорного Карабаха остается в повестке дня Минской группы, это позиция американской стороны».

12 мая азербайджанские вооруженные силы вторглись на территорию Республики Армения как минимум в трех направлениях, фактически укрепившись на глубине нескольких километров, и до сих пор остаются на территории страны. Ситуация периодически обостряется, происходят столкновения на границе.

Несколько недель назад азербайджанцы перекрыли два участка дороги Горис-Капан, которые затем были открыты в результате переговоров.

С воскресенья азербайджанцы останавливают грузовики с иранскими номерами на участке дороги Горис-Капан, находящемся под контролем азербайджанской стороны, проверяют документы и, по словам иранских водителей, требуют с них денег.

Официальный Баку пояснил, что согласно их налоговому законодательству, иностранные автомобили подлежат налогообложению, они должны платить дорожный налог, а также госпошлину за разрешение на международные перевозки.