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Карабах

Алиев призвал ООН и государства-члены не использовать название «Нагорный Карабах»

76-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, Нью-Йорк, сентябрь 2021 г.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в видеоформате, призвал государства-члены ООН и Секретариат ООН не использовать название «Нагорный Карабах».

«Азербайджан военно-политическим путем урегулировал 30-летний конфликт, восстановил свою территориальную целостность и историческую справедливость. Нагорно-карабахский конфликт остался в прошлом. В Азербайджане больше нет административно-территориальной единицы под названием Нагорный Карабах. Указом Президента от 7 июля 2021 года мы создали Карабахскую и Восточно-Зангезурскую экономические зоны. Пользуясь случаем, призываю государства-члены ООН и Секретариат ООН при ссылке на наши территории не допускать использования не существующих с правовой точки зрения, предвзятых в политическом отношении названий, носящих манипуляционный характер», - заявил Алиев.

Он добавил, что власти Азербайджана передали представителям всех государств в ООН документы, включая короткие справки и фотографии, которые отражают состояние городов и сел Карабаха.

Президент Азербайджан призвал международные энергетические компании вкладывать инвестиции в развитие зеленной энергии на территории Карабаха. Алиев сказал, что недавно «освобожденный Карабах и Восточный Зангезур объявлены зоной зеленой энергии».

Выступление премьер-министра Армении Никола Пашиняна на сессии Генассамблеи ООН запланировано на сегодня поздно вечером.

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