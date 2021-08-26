ВС Азербайджана продолжают блокировать два участка дороги Горис-Капан, ведутся переговоры

«Речь идет об участке дороги из Гориса в Воротан, он закрыт, примерно с 10:30 утра, по имеющейся у меня информации, сейчас идут переговоры», - сказал заместитель губернатора Сюникской области Нарек Бабаян.

По информации вице-губернатора Сюника, сейчас ведутся трехсторонние переговоры.

Жительница Воротана Нуне Бакунц рассказала, что въезд в село с магистрали стал невозможен, только машина с хлебом в сопровождении российских миротворцев въехала в село. «Не разрешают автомобилям ни въезжать в Воротан, ни выезжать, российские миротворцы привезли в село машину с хлебом, чтобы люди не голодали. Люди не знают, что делать, все в страхе», - сказала она.

Села Воротан и Шурнух сейчас отрезаны от областного центра и главных дорог, ведущих в столицу, остались лишь лесные тропы.

Вчера вечером поступили первые сигналы о том, что азербайджанцы перекрыли дорогу из Шурнуха в Капан на участке, называемом Чайзами, армянские автомобили оказались в блокаде. Позже при посредничестве русских машины были оттуда эвакуированы. Только утром Служба национальной безопасности (СНБ) сообщила, что азербайджанская сторона перекрыла межгосударственную дорогу, ведутся работы по открытию дороги, по восстановлению нормальной работы движения людей и транспортных средств.

Мэр Капана Геворк Парсян подчеркнул, что азербайджанская сторона не выдвигает никаких условий. «Это участок, находящийся под контролем наших пограничных войск. В переговорах примут участие армянские пограничники, российские пограничники и азербайджанская сторона», - сказал он.

Государственная пограничная служба Азербайджана сообщила, что вчера после полудня в окрестностях дороги Горис-Капан двое армянских военнослужащих напали на азербайджанского военнослужащего Ширалиева и ранили его штык-ножом. В Минобороны Армении эту информацию назвали абсолютной ложью. А премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня в парламенте подчеркнул, что названная азербайджанцами причина, что произошел инцидент, не соответствует действительности.

«Если у азербайджанской стороны есть обоснования, что подобное имело место, призываем их передать нам, чтобы мы могли расследовать и понять, что произошло», - сказал премьер-министр.

Никол Пашинян сегодня в парламенте напомнил о заявлении Министерства обороны Армении, распространенном еще в конце прошлого года, в котором говорилось, что безопасность на 21-километровом участке автодороги Горис-Капан обеспечивают российские пограничники.

«То, что произошло, противоречит тому, что написано в заявлении Министерства обороны от 19 декабря 2020 года, договоренности, достигнутой между Арменией и Россией. Повторяю, трехстороннее заявление, о подготовке которого я говорил, подписано не было», - заявил Пашинян.

Пашинян подчеркнул, что по данному участку дороги трехстороннего документа нет. Он не считает, что в данный момент Сюник отрезан от Армении. Глава правительства отметил, что предсказывал, что такие ситуации могут возникнуть. «Мы ведем очень активную работу, там есть другая дорога, в частности, Капанская дорога, которая большими темпами асфальтируется. Я имею в виду, что Сюникская область, конечно, не отрезана от Армении», - сказал он.