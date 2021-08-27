СНБ: Межгосударственная автомагистраль Горис-Капан разблокирована

Служба национальной безопасности Армении сообщает, что закрытые с 25 августа участки Горис-Воротан и Шурнух-Кармракар межгосударственной автомагистрали Горис-Капан открыты.

«Сообщаем, что межгосударственная дорога Горис-Капан открыта для всех видов транспорта и свободного передвижения граждан», - говорится в сообщении ведомства.

Накануне СНБ Армении сообщила о том, что 25 августа, около 23:00, азербайджанская сторона заблокировала участок Кармракар-Шурнух межгосударственной дороги Капан-Горис в Сюнике, в результате чего армянские автомобили оказались в блокаде, но позже при посредничестве российской стороны были эвакуированы. Позже ВС Азербайджана перекрыли еще один участок дороги, ведущий из Гориса в Воротан.

СНБ ранее сообщала, что с целью разблокирования дороги пограничные войска СНБ и пограничники пограничной службы ФСБ РФ ведут переговоры с азербайджанской стороной.

В результате 44-дневной войны некоторые отрезки 21-километрового участка дороги Горис-Капан стали спорными, именно поэтому с конца прошлого года на этой территории были размещены российские пограничники.