Эксперты сигнализируют: ситуация на дороге Горис-Капан создает серьезнейшие логистические проблемы для Армении

Несколько дней назад стало известно, что азербайджанские вооруженные силы в окрестностях села Воротан, у ранее населенного азербайджанцами, а ныне никем не населенного Эйвазлы поставили блокпост и проверяют иранские грузовики.

Несколько недель назад дорога Горис-Капан была перекрыта на двух участках и была вновь открыта в результате переговоров, однако на каких условиях, осталось неизвестно.

Азербайджанские силы были размещены на разных частях 21-километрового участка дороги в декабре прошлого года. Согласно советским картам, эти территории входят в Зангеланский и Кубатлинский районы Азербайджана, их значительная часть после 44-дневной войны осенью прошлого года перешла под азербайджанский контроль.

Старший научный сотрудник Института востоковедения Национальной академии наук (НАН) Армен Манвелян, говорит, что у Армении всегда были серьезные логистические проблемы. По его словам, после Первой карабахской войны дорога Горис-Капан стал одной из самых важных дорог в Армении.

«Контроль над этой дорогой был очень важен, потому что когда Армения находилась в полной блокаде, самая большая помощь во время Первой арцахской войны приходила именно из Ирана», - сказал Манвелян.

Он подчеркнул, что связь с Ираном важна для Армении и с точки зрения энергетической безопасности. Эксперт отметил, что Армения связана с соседней страной электрическими сетями, ранее говорилось о строительстве железной дороги, а сейчас все это находится под угрозой.

«Ежегодно границу между Ираном и Арменией пересекают около 25 тысяч автомобилей, что также важно для нас с финансовой точки зрения, потому что они платят довольно большие деньги, и это приносит большие суммы. Сейчас мы отрезаны от всего этого, от этих сумм, от этих средств», - подчеркнул он.

Армен Манвелян уверен, что такими действиями Азербайджан также хочет направить эти финансовые потоки на свою территорию. Однако вопрос необходимо рассматривать в первую очередь в контексте постоянно звучащего со стороны официального Баку «Зангезурского коридора».

«Армянская сторона заявляет, что это не коридор, а дорога с особым статусом, но как бы мы это ни называли, от этого суть не меняется. Когда ты через свою территорию даешь дорогу, которую ты не контролируешь, это уже говорит о том, что у тебя есть проблемы с суверенитетом. То есть, уровень твоего суверенитета начинает снижаться», - подчеркнул эксперт.

На продолжающуюся уже несколько дней ситуацию сегодня отреагировало посольство Ирана в Армении. В ответ на запрос Civilnet в посольстве этой страны сообщили, что Тегеран внимательно следит за развитием событий в регионе в последние месяцы, в частности, за взиманием с 12 сентября денег с иранских автомобилей, следующих из Ирана в Армению.

«Иран будет использовать различные способы упрощения торговли с соседними странами, в том числе с Арменией», - отметили в посольстве, добавив, что Иран старается использовать свои возможности для регионального развития, мира и стабильности с участием всех соседей. «При этом вопросом повестки в особенности является развитие отношений с дружественной Арменией и устранение препятствий и проблем на дороге», - сказано в ответе посольства Ирана в Армении.

В то время как на дороге Горис-Капан периодически возникают проблемы, власти Армении заявляют о капитальном ремонте альтернативной дороги. 68-километровая дорога через Татев в обход Гориса доходит до Капана, соединяясь с межгосударственной дорогой М2. Однако эта дорога еще не полностью отремонтирована, на ней есть грунтовый участок. В ответ на запрос Радио Азатутюн в ГНКО «Дорожный департамент» Министерства территориального управления признали, что на 6-километровом участке этой альтернативной дороги у грузовиков с прицепом возникают трудности с передвижением.

У Армении большой товарооборот с Ираном. Из соседней страны Армения в основном импортирует газ, нефтепродукты, удобрения, строительные материалы. Из Армении в Иран импортируется электричество, мясные продукты, лесоматериалы.

По словам экономиста Сурена Парсяна, внешнеторговый оборот с соседней страной составляет около 400 млн долларов в год. «Около 18% этих товаров - это природный газ, который, по сути, не связан с автомагистралью, но остальные товары напрямую зависят от дороги. И если эта дорога не будет действовать бесперебойно, более 80% товаров, импортируемых из Ирана, не будут достигать Армении либо будут достигать с опозданием, либо с большими затратами», - сказал Парсян.

Экономист подчеркнул, что не только иранские, но и азиатские грузы идут в Армению в южном направлении. По словам Парсяна, в долгосрочной перспективе для решения этой проблемы альтернативы строительству новой дороги нет.

«В частности, строительство участка Сисиан-Агарак дороги Север-Юг может стать единственной долгосрочной альтернативой. Эта дорога будет проходить в глубине территории Сюника и будет далека от сомнительных, опасных ситуаций», - сказал экономист.

А работы по капитальному ремонту альтернативной дороги, ведущей через Татев, согласно правительству, должны быть завершены до конца этого года.