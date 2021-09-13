Спикер парламента не исключает, что предложение оппозиции провести обсуждение по вопросу Сюника будет принято

Как сообщила вчера Служба национальной безопасности (СНБ) Армении, на подконтрольном Азербайджану участке поселка Эйвазлы (недалеко от армянского села Воротан) полиция Азербайджана останавливает грузовики с иранскими номерами для проверки документов водителей и грузов.

В ведомстве также сообщили, что пограничники СНБ Армении и ФСБ России проводят совместную работу по урегулированию ситуации.

Глава фракции «Гражданский договор» Айк Конджорян воздержался от комментариев по поводу того, о какой работе идет речь, какие шаги предпринимают власти для решения проблемы. Вместо этого он напомнил, что Служба национальной безопасности ранее уже обратилась к этой теме.

«Я не буду давать дополнительные комментарии. Когда возникнет необходимость в новом комментарии, наши соответствующие структуры выступят с заявлением. И если будет необходимость в дополнительных комментариях, я или наши депутаты также сделаем дополнительные комментарии», - сказал Конджорян.

В связи с последними событиями на дороге Горис-Капан депутат оппозиционной фракции «Айастан» Арцвик Минасян потребовал организовать в парламенте обсуждение по вопросу Сюника. Оппозиционеры хотят узнать у ответственных лиц, что происходит в Сюнике.

Минасян назвал заявление СНБ беззубым, подчеркнув, что в нем используется азербайджанские топонимы. «Фракция «Айастан» требует найти формат для организации обсуждения, чтобы мы, в конце концов, могли понять, что происходит», - сказал он.

«Вы не ответили, собираетесь ли вы быстро урегулировать эту проблему и пригласить в Национальное собрание директора Службы национальной безопасности», - добавил член той же фракции Гегам Манукян.

Спикер НС Ален Симонян в ответ не исключил, что предложение может быть принято. «Мы обсудим этот вопрос в плане формата, и не исключено, что предложение будет принято», - сказал Симонян.

Депутат фракции «Айастан», бывший губернатор Сюникской области Ваге Акопян в беседе с журналистами сказал, что спикер НС обязан откликнуться на их требование. Оппозиционный депутат заметил, что вопрос касается не только безопасности, могут возникнуть и экономические проблемы.

У Акопяна есть сведения, что азербайджанцы требуют деньги с иранских водителей.

В беседе с Радио Азатутюн иранские водители также подтвердили, что азербайджанцы на дороге Горис-Капан требуют с них деньги.

В конце августа азербайджанские вооруженные силы перекрыли этот участок дороги, а также еще один участок от Шурнуха до Капана. В результате серьезным образом осложнилось сообщение между двумя частями Сюникской области Армении, а также между Арменией и Ираном в целом. Оба участка межгосударственной дороги были вновь открыты в результате переговоров. В них также участвовала российская сторона.

Согласно Минобороны Армении, в результате 44-дневной войны некоторые части 21-километрового участка межгосударственной автодороги Горис-Капан стали спорными, именно по этой причине на данной территории в конце прошлого года были размещены российские пограничники.