В обмен на разблокировку дороги Баку потребует также освобождения задержанного в Карабахе военнослужащего - «Коммерсантъ»

Официальная Москва пока не отреагировала на блокирование Азербайджаном автомагистрали Горис-Капан. Официальный Баку также не сделал никаких заявлений по этому поводу, а азербайджанские аналитики используют новый термин: главную дорогу, соединяющую Армению с Ираном, они представляют как «азербайджанскую мягкую силу», которую Баку использует для давления на Ереван.

Российская пресса активно освещает ситуацию в регионе. «Коммерсантъ», в частности, опубликовал статью под заголовком «Азербайджан лег поперек дороги: в Баку нашли новый повод для давления на Армению», в которой со ссылкой на азербайджанского аналитика пишет, что в обмен на разблокировку дороги Баку потребует от Еревана также освобождения задержанного в Карабахе азербайджанского военнослужащего Джамиля Бабаева, который накануне в Мартакерте вошел в одну из квартир и, в конечном итоге, был задержан карабахскими правоохранителями.

По словам азербайджанского аналитика, у Баку есть и другие инструменты для давления на Ереван, например, он может глушить мобильную связь для жителей Карабаха.

«Коммерсантъ» подчеркивает, что до последних дней нормальную работу дороги Горис-Капан обеспечивали российские миротворцы.

Еще в прошлом году после окончания войны президент России Владимир Путин в одном из своих многочисленных выступлений в связи с трехсторонним соглашением, говоря о необходимости восстановления коммуникаций, упомянул также необходимость нормального сообщения между севером и югом Армении. А в то время еще публично не говорили о том, что некоторые участки главной магистрали, соединяющей Армению с Ираном, проходят по спорным территориям.

Термин «спорные территории» в этой связи употребляет только Ереван, российская пресса, например, использует выражение «территории, принадлежащие Азербайджану» согласно советским картам.

Среди звучащих из Еревана заявлений российская пресса особо выделила сегодняшнее заявление премьер-министра Никола Пашиняна о том, что из Анкары поступают некоторые позитивные сигналы. А азербайджанская пресса активно распространяет другое заявление Пашиняна о блокаде дорог, в котором он использовал азербайджанские топонимы Эйвазли и Чайзами.

А президент Азербайджана вчера в очередной раз заявил, что «Сюник - историческая территория Азербайджана» и что Армению нельзя считать независимым государством, так как она не может обеспечить свою безопасность и не может защитить свои границы.