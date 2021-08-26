В Карабахе азербайджанский военнослужащий до задержания 2 часа находится в квартире с несовершеннолетними детьми, требуя у них еды

Сотрудники полиции в Нагорном Карабахе обнаружили и задержали азербайджанского военнослужащего в одной из квартир в городе Мартакерт. Отец семейства был на работе, а мать после смены в медицинском учреждении поехала в Степанакерт, чтобы купить одежду для 14-летних сыновей-близнецов, когда ей сообщили, что в их дом вошел азербайджанский военнослужащий.

«Я позвонила в 11:30, спросила детей кое-о чем, они так себя вели, что я даже не поняла, что там кто-то есть. Они разговаривали как обычно. Я всегда недооценивала их, считала их маленькими, говорила им, чтобы повзрослели, чтобы вели себя как взрослые, но не представляла такого», - рассказала мать.

Азербайджанский военнослужащий по имени Джамиль Бабаев вошел в дом через балкон, воспользовавшись лестницей.

«Я увидел его, говорю, Давид, там человек, он мне не поверил, подумал, я шучу», - рассказал один из мальчиков, перед которым азербайджанец выставил нож и дал понять, что причинит вред, если они что-то сделают.

Он не говорил по-русски, общался с детьми только на языке жестов, дал понять, что голоден, дети угостили его сосисками, а затем кофе. Незваный гость провел с детьми около двух часов. Он наелся, вымыл ноги и голову, затем повесил носки на веревку и вместе с детьми смотрел их фотографии. Он также успел послушать музыку на компьютере. Азербайджанец также показал турецкий флаг, затем назвал Азербайджан и дал понять, что его обижают.

Детям удалось выйти из дома под предлогом покупки сигарет и позвонить своему дяде, который находился поблизости, а тот вызвал полицию.

Прибывшие на место полицейские задержали Джамиля Бабаева. Уже возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном пересечении государственной границы Республики Арцах, угрозе убийства несовершеннолетних жителей вышеупомянутой квартиры, шпионаже. Бабаев задержан, ведется следствие.

Позже в Азербайджане отреагировали на инцидент, сообщив, что Джамиль Бабаев является военнослужащим-сверхсрочником азербайджанской армии, который самовольно покинул психиатрическое отделение больницы в Гяндже и пешком добрался до Мартакерта.

Есть опасение, что этот случай может стать не единственным – омбудсмен Карабаха

Это первый такой случай, но есть опасение, что он может стать не единственным, сказал омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян. «Не во всех местах, не на всех направлениях размещены опорные пункты армянских вооруженных сил, а российские войска, российские миротворцы, да, своими силами выполняют функции по обеспечению безопасности, однако данный факт показывает, что у нас есть подобный зафиксированный случай, и это еще раз должно стать для нас сигналом, что в плане обеспечения безопасности должно быть приложено гораздо больше усилий», - сказал он.

Гегам Степанян указал на еще одну проблему: скоро начнется учебный год, и жители многих общин обеспокоены тем, насколько безопасно отправлять детей в школы или детские сады по тем дорогам, которые находятся под прицелом азербайджанцев. А повод для подобного беспокойства дал инцидент, зафиксированный два дня назад.

По словам омбудсмена Карабаха, 24 августа в течение дня и до поздней ночи из окрестностей Шуши, в частности, с позиций, расположенных в направлении общин Шош и Мхитарашен, азербайджанская сторона активно и длительное время обстреливала армянские позиции и расположенные рядом с ними армянские мирные населенные пункты. В результате стрельбы из различных видов оружия осколки достигли жилой части села, в результате чего был поврежден дом одного из жителей села. Сегодня в том же направлении вновь велась стрельба.

«Сегодня с 10 часов утра стрельба возобновилась и прекратилась только в 13:00-13:30, когда российские миротворцы прибыли в общины Шош и Мхитарашен и встретились с азербайджанской стороной, после этого стрельба прекратилась», - сообщил омбудсмен Карабаха.

Ситуация подтверждает, что азербайджанские позиции должны быть удалены из окрестностей населенных пунктов, считает омбудсмен. По его словам, в этом направлении предпринимаются шаги, другие подробности пока оглашению не подлежат.