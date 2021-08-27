«Надеюсь, ситуация с дорогами в Сюнике как можно скорее разрешится» - Пашинян

«Азербайджан перекрыл основную дорогу, ведущую в южную часть Сюникской области, на участках Эйвазлы и Чайзами. Это действие противоречит договоренностям, достигнутым в декабре 2020 года», - подчеркнул Пашинян.

Предыдущей ночью стало известно, что вооруженные азербайджанцы перекрыли участки Кармракар-Шурнух и Горис-Воротан межгосударственной автомагистрали Горис-Капан.

Пашинян сегодня сказал, что для него однозначно, что акция была предпринята, чтобы нанести удар по продвигаемой Арменией мирной повестке дня, дискредитировать эту повестку дня.

Вчера в Национальном собрании глава исполнительной власти заявил, что «несмотря на внутренние и внешние провокации, Армения не должна отклоняться от своей стратегической линии, которая заключается в принятии всех мер для сохранения суверенитета и территориальной целостности страны и продвижения мирной повестки дня».

Сегодня премьер-министр не исключил возможности повторения подобных инцидентов с азербайджанской стороны. «Поведение Азербайджана показывает, что подобные инциденты могут повториться. Наши службы должны быть бдительными и осторожными. С другой стороны, нам нужны крепкие нервы, мы должны развивать и продвигать нашу стратегическую линию - повестку мира», - подчеркнул Пашинян, отметив, что подобная ситуация на дорогах Сюника не была непредсказуемой.

«В течение этого времени мы работали над созданием новых инфраструктур и будем продолжать это делать, но открытие дороги на участках Эйвазлы и Чайзами может стать очень хорошим символом региональной стабильности, - сказал глава правительства, обращаясь к вице-премьеру Сурену Папикяну и новоназначенному министру территориального управления и инфраструктур Гнелу Саносяну. - Мы должны реализовать наши программы по ремонту и капитальному ремонту межобщинных и республиканских дорог, в частности в Сюникской области. Должен быть завершен капитальный ремонт дороги Татев-Агван, дорожно-строительные программы других участков также должны быть завершены, чтобы сделать бесперебойную связь общин с областным центром и дорогами межгосударственного и республиканского значения более качественной».

Армения оценит позитивные сигналы со стороны Турции

Возвращаясь к теме регионального мира, премьер-министр заявил, что есть некоторые публичные позитивные сигналы со стороны Турции.

«Мы оценим эти сигналы и ответим на эти сигналы позитивными сигналами», - сказал премьер.

На днях президент Турции Реджем Тайип Эрдоган на встрече с аккредитованными в Турции иностранными послами сказал, что если Армения предпримет позитивные шаги для установления мира в регионе, Турция отреагирует адекватно.

«После последней Карабахской войны созданы новые возможности для прогресса в этом направлении, - сказал президент Турции, продолжив: - Мы уже заявили, что если Армения положительно отреагирует на эти возможности, мы предпримем необходимые шаги».