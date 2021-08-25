Драка, нецензурная брань, летящие друг в друга бутылки с водой – парламент обсуждает программу правительства

Все началось с выступления депутата правящей фракции «Гражданский договор» Айка Саргсяна, в котором он назвал предателями родины всех министров обороны, при которых людей освобождали от службы в армии за деньги.

«Если бы после 2008 года армия развивалась такими же темпами, какими она развивалась после 2018 года, я уверен, таких катастрофических последствий не было бы, у нас бы было больше 10 лет на подготовку. Теперь я официально заявляю, что все министры обороны, при которых человека освобождали от службы в армии за деньги или по телефонному звонку, являются предателями Родины. Речь идет о всех временах», - заявил Саргсян.

С места на это отреагировал бывший министр обороны, ныне руководитель оппозиционной фракции «Айастан» Сейран Оганян, а Саргсян ему крикнул: «Я тебе говорю, ара?»

В ответ Оганян бросил в Айка Саргсяна оказавшуюся у него под рукой бутылку с водой, но промахнулся.

После этого в зале начали летать бутылки, и возникла суматоха. Спикер парламента Ален Симонян пригласил в зал сотрудников службы безопасности и объявил перерыв.

Грачья Акопяна (правящая фракция «Гражданский договор») сотрудники службы безопасности вывели из зала. В беседе с Радио Азатутюн провластный депутат заявил, что прозвучало политическое заявление, и обвинил оппозицию в обострении ситуации.

По словам оппозиционного депутата Сейрана Оганяна, власть спровоцировала столкновение. «Они спровоцировали, поэтому и произошло это столкновение. Драки не было, было столкновение, была толкотня», - сказал он.

Уже после перерыва все бутылки в зале были собраны, но и это не помогло. Во время выступления депутата оппозиционной фракции «Айастан» Ваге Акопяна страсти накалились с новой силой. Одним из действующих лиц стал депутат правящей фракции Ваагн Алексанян, который ударил Ваге Акопяна ногой. До того, как подоспели сотрудники службы безопасности, удары Ваге Акопяну нанесли также Айк Саргсян и Ваге Галумян, первый - в лицо, а второй - в ухо. К ним на помощь подоспели еще несколько провластных депутатов. А рядом с ними был открыт «второй фронт»: Нарек Григорян, Грачья Акопян, Нарек Бабаян и присоединившийся к ним Артур Ованнисян наносили удары вице-спикеру Ишхану Сагателяну, представляющему оппозиционную фракцию «Айастан».

В своем выступлении Ваге Акопян подверг критике программу правительства, сравнив ее с курсовой работой. «Вы не учитываете, что долго не сможете из популизма, приятных слов, тостов и лозунгов составлять программу, которая оставляет впечатление курсовой работы, и кормить ею народ, всему есть пределы», - заявил он.

Сегодня оппозиция и власть обвиняли друг друга в использовании нецензурной брани и обострении ситуации.

Как только начинались инциденты, спикер НС объявлял перерыв, прямая трансляция сразу же прекращалась, а сотрудники службы безопасности спешили с первых же секунд убрать журналистов с того места, откуда был виден зал заседаний парламента. Кстати, до часа дня выступили всего четыре депутата, в то время как могли выступить 15.

Позже Генпрокуратура сообщила, что произошедшие сегодня в парламенте инциденты станут предметом расследования, отметив, что изучение видеозаписей сегодняшнего заседания парламента в значительной мере свидетельствует о не подобающем представителю законодательного органа поведении со стороны отдельных депутатов, проявлении неуважительного отношения к присутствующим на заседании, а также к гражданам, следящим за заседанием. Кроме того, согласно Генпрокуратуре, эти проявления сопровождались как нецензурными высказываниями, так и применением насилия, что препятствовало нормальной работе Национального собрания.

Указанные видеозаписи были направлены генеральным прокурором РА в Специальную следственную службу (ССС) с указанием подготовить материалы и дать правовую оценку действиям его участников, отмечается в сообщении.

Напомним, в парламенте обсуждается пятилетняя программа правительства.