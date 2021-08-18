Правительство приняло программу деятельности на 2021-2026 годы

Правительство намерено принять серьезные меры в направлении консолидации лучшего национального потенциала для обеспечения безопасности и защиты суверенитета Армении и справедливого решения нагорно-карабахской проблемы. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян, представляя сегодня на заседании кабинета министров программу деятельности правительства на 2021-2026 годы.

Программа, состоящая из шести разделов (безопасность и внешняя политика, экономика, развитие инфраструктуры, развитие человеческого капитала, право и правосудие, институциональное развитие), согласно преамбуле, основана на предвыборной программе правящей партии «Гражданский договор», обязательствах, взятых перед гражданами Армении ходе избирательной кампании по внеочередным парламентским выборам, стратегии трансформации Армении до 2050 года.

«Обеспечение внешней безопасности, защита суверенитета, территориальной целостности Армении, справедливое урегулирование нагорно-карабахской проблемы, создание благоприятной региональной и международной атмосферы вокруг Армении продолжают оставаться приоритетами. Для решения этих задач правительство, получившее вотум доверия народа, намерено принять серьезные меры в направлении консолидации лучшего общественного и национального потенциала», - заявил Пашинян.

«Установление национального единства на основе верховенства закона, взаимного уважения, исключения языка ненависти и вражды - одна из приоритетных задач правительства», - продолжил премьер.

«В то же время неправильное представление о демократии как о благодатной почве для вседозволенности и безнаказанности создает серьезные угрозы для правопорядка, общественной безопасности и верховенства закона. Партия «Гражданский договор», сформированное ею правительство получили от народа мандат на установление диктатуры закона в Армении и будут неуклонно реализовывать этот мандат», - отметил глава правительства Армении.

Премьер-министр назвал «величайшей миссией» открытие эпохи мира для Армении. «Тем не менее, открытие эпохи мирного развития для Армении и региона является величайшей миссией правительства, взятой перед народом в результате внеочередных выборов. Правительство осознает, что решение этой задачи зависит не только от Республики Армения, но и от поведения и желания других стран региона. Правительство Республики Армения берет на себя свою долю действий и ответственности по открытию эпохи мирного развития для региона», - сказал он.

В программе в качестве первого фактора обеспечения безопасности Армении указывается «модернизирующаяся армянская армия», за которым следует армяно-российский стратегический альянс и членство Армении в ОДКБ.

«Первой указывается модернизирующаяся армянская армия. Вы знаете, что в Армении начался и во всю идет процесс реформирования вооруженных сил, в этом смысле, конечно, армия, реформированные вооруженные силы должны быть основным фактором обеспечения нашей внешней безопасности. Я должен подчеркнуть активную внешнюю политику как следующий важнейший фактор обеспечения безопасности», - сказал премьер.

Согласно программе, пограничные войска СНБ примут от Министерства обороны охрану всей армяно-азербайджанской государственной границы, и с этой целью предусмотрено увеличение численности личного состава пограничных войск, строительство мест постоянной дислокации пограничных подразделений, инженерное обустройство государственной границы, техническое оснащение пограничных подразделений. Будет создана Служба внешней разведки.

«До 2026 года экономические цели правительства состоят в следующем: поднять минимальный среднегодовой уровень валового внутреннего продукта до 7%, при благоприятных внешнеэкономических условиях - до 9%, довести фонд заработной платы в негосударственном секторе и других эквивалентных выплат до 25% от ВВП, снизить уровень безработицы до 10%. Вместе с тем, обращаясь к вопросам социального обеспечения граждан, мы обозначили следующие цели: приравнять средние размеры минимальной пенсии и пенсии к значениям продовольственной и потребительской корзин соответственно, установить минимальную заработную плату на уровне 85 тыс. драмов, искоренить крайнюю бедность», - заявил премьер-министр Пашинян.