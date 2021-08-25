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Армения

Спор между оппозиционным депутатом Ваге Акопяном и депутатами правящей фракции, заседание НС снова прервано

Ваге Акопян

Страсти в парламенте не утихают. После перерыва депутат оппозиционной фракции «Айастан» Ваге Акопян подверг критике программу правительства, сравнив ее с курсовой работой.

«Вы не учитываете, что долго не сможете из популизма, приятных слов, тостов и лозунгов составлять программу, которая оставляет впечатление курсовой работы, и кормить ею народ, всему есть пределы», - заявил Акопян.

Депутаты правящей фракции «Гражданский договор» отреагировали с места. Ваге Акопян ответил криком: «Ара – это ты, ай тварь!»

Зазвучала брань, началась потасовка, вновь был объявлен перерыв в заседании.

Сегодня ранее в парламенте произошел еще один инцидент между представителями правящей партии и оппозиции. Тогда выступавший от правящей фракции Айк Саргян назвал предателями родины всех министров обороны, при которых освобождение от службы в армии покупалось за деньги. После этих слов в него из зала бросили бутылку с водой. Началась толкотня, после чего спикер парламента вызывал в зал сотрудников службы безопасности и объявил перерыв.

В парламенте сегодня обсуждается программа деятельности правительства на 2021-2026 годы.

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