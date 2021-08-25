Напряженная ситуация в парламенте: в депутата правящей фракции из зала полетела бутылка

«Если бы после 2008 года армия развивалась такими же темпами, какими она развивалась после 2018 года, я уверен, таких катастрофических последствий не было бы, у нас бы было больше 10 лет на подготовку. Теперь я официально заявляю, что все министры обороны, при которых человека освобождали от службы в армии за деньги или по телефонному звонку, являются предателями Родины. Речь идет о всех временах», - заявил Саргсян.

Из зала ему ответили, а Саргсян в ответ крикнул «Я тебе говорю, ара?»

Из зала в Саргсяна бросили бутылку с водой. Затем депутаты начали швырять друг в друга бутылки с разных концов зала.

Спикер парламента Ален Симонян пригласил в зал сотрудников службы безопасности и объявил перерыв.

В парламенте обсуждается программа деятельности правительства на 2021-2026 годы. Для обмена мнениями зарегистрировались 50 депутатов, только трое из них успели выступить вчера до конца рабочего дня.

Обсуждение программы правительства, обещающей мир, стабильность, экономический рост, вчера также сопровождалось инцидентами. Депутата оппозиционной фракции «Честь имею» Анну Мкртчян с применением силы вывели из зала. Произошла также потасовка между сотрудниками службы безопасности и Арцвиком Минасяном из оппозиционной фракции «Айастан».

Сегодня также запланировано заключительное выступление премьер-министра Никола Пашиняна.