Сопредседатели Минской группы призывают немедленно успокоить ситуацию и возобновить переговоры

Сопредседатели призывают Армению и Азербайджан немедленно успокоить ситуацию, воздерживаться от провокационных риторики и действий и полностью выполнить трехстороннее заявление от 9 ноября и другие договоренности по прекращению огня.

Сопредседатели подтверждают необходимость решения всех основных вопросов конфликта путем переговоров по всеобъемлющему и прочному урегулированию и призывают стороны как можно скорее вернуться к переговорам под их эгидой.

«Они повторяют свое предложение организовать прямые двусторонние консультации под их эгидой, чтобы стороны пересмотрели и согласовали структурную повестку дня, отражающую их приоритеты, без предварительных условий», - говорится в заявлении.

Сопредседатели подтверждают свою решительную поддержку непрерывным усилиям личного представителя действующего председателя ОБСЕ и его команды.

Боевые действия на северо-восточном участке армяно-азербайджанской границы – на участке от Сотка до Верин Шоржа, начались ночью и продолжились сегодня утром. Армянская сторона сообщает, что в результате боевых действий трое армянских военнослужащих погибли, еще четверо - получили ранения. Азербайджанская сторона сообщает о двух раненых.

Согласно Минобороны Армении, при посредничестве командования российских миротворческих войск была достигнута договоренность о восстановлении режима прекращения огня на линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск на северо-восточном направлении. Режим прекращения огня был установлен с 10:40.

Однако Министерство обороны Армении сообщило о нарушении со стороны Азербайджана режима прекращения огня минувшей ночью и сегодня утром, в результате чего был ранен армянский военнослужащий.

В свою очередь военное ведомство Азербайджана сообщило, что азербайджанская сторона соблюдает договоренность о прекращении огня, а армянская сторона открыла огонь в направлении Кельбаджара.