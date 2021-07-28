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Минобороны Армении сообщает о локальных боях на границе с Азербайджаном

Армянский военнослужащий на боевом посту (архивная фотография)

28 июля примерно в 03:40 подразделения вооруженных сил Азербайджана предприняли нападение на армянские позиции, расположенные на северо-восточном направлении армяно-азербайджанской границы.

Об этом сообщает Министерство обороны Армении.

По состоянию на 7 часов утра, бои продолжались, говорится в сообщении.

По предварительной информации Минобороны Армении, в результате боевых действий с обеих сторон есть потери. Данные уточняются.

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