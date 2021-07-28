При посредничестве российских миротворцев достигнута договоренность о восстановлении режима прекращения огня - МО Армении

При посредничестве командования российских миротворческих войск достигнута договоренность о восстановлении режима прекращения огня на линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск на северо-восточном направлении. В настоящее время упомянутая договоренность в основном выполняется, сообщает Министерство обороны Армении.

«В ходе боевых действий, начатых в результате азербайджанской провокации, обе стороны применили огнестрельное оружие и минометы. Причем гранатометный огонь был открыт подразделениями ВС Армении в ответ на применение противником гранатометов», - говорится в сообщении.

Как сообщает военное ведомство Армении, линия соприкосновения не изменилась, приграничная обстановка находится под контролем подразделений ВС Армении.

Ранее Министерство обороны Азербайджана сообщило, что Баку принял предложение российской стороны о прекращении огня, обвинив армянскую сторону в несоблюдении режима прекращения огня и заявив, что армянская сторона применяет танки и минометы.

Боевые действия на северо-восточном участке армяно-азербайджанской границы – на участке от Сотка до Верин Шоржа, начались ночью и продолжились сегодня утром. Армянская сторона сообщает, что в результате боевых действий трое армянских военнослужащих погибли, еще трое - получили ранения, один - пропал без вести. Азербайджанская сторона сообщает о двух раненых.