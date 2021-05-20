«Это единственный документ, который находится у нас в рабочем обращении» - Пашинян представил подробности

«Это единственный документ, который находится у нас в рабочем обращении», - сегодня на внеочередном заседании Национального собрания заявил исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян, представляя подробности о документе, распространенном в Интернете.

И. о. премьер-министра подчеркнул, что в документе стороны обязуются разрешать приграничные ситуации «не путем взаимных перемещений войск, а только дипломатическими, политическими средствами».

«Если подобные ситуации возникнут в следующий момент, на следующем этапе, должны ли мы каждый раз идти путем международного шума и формирования консенсуса? В конце концов, у нас есть ситуация, которая сложилась в известных для всех условиях, и эту ситуацию необходимо контролировать. За это время было сформулировано предложение о создании трехсторонней комиссии, которая займется этими вопросами», - сказал Никол Пашинян.

Он счел некорректным, чтобы правительство опубликовало рабочий документ, который все еще находится на этапе обсуждения. «Это поставит любое правительство в очень плохое и несерьезное положение. Но поскольку он уже опубликован оппозицией, скажу, что да, это единственный и уникальный документ, который полтора-два дня находится у нас в рабочем обращении», - заявил Никол Пашинян.

«Говорят: что за «приложение» написано наверху, судя по всему, должно было быть написано «проект», а написано «приложение». Честно говоря, это не удостоилось такого большого внимания, потому что этот документ не является согласованным и подписанным документом, чтобы мы обсуждали его в деталях», - сказал Пашинян.

Касаясь слухов о том, что МИД не осведомлен об этом документе, Никол Пашинян отметил, что эти документы поступают по каналам МИД.

Говоря о ситуации на армяно-азербайджанской границе, Пашинян еще раз заявил: «Наша позиция по-прежнему заключается в том, что вооруженные силы Азербайджана должны покинуть территорию Армении без предварительных условий».

Напомним, что сегодня в начале заседания правительства исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян заявил, что подпишет этот документ, тем самым, фактически, подтвердив, что готовится подписание нового документа с азербайджанской стороной. После этого оппозиционная фракция «Просвещенная Армения» вместе с другой оппозиционной фракцией – «Процветающая Армения», инициировала внеочередное заседание парламента.