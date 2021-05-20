Пашинян: «Достигнутые предварительные договоренности на 100% соответствуют интересам Армении»

Пашинян выразил обеспокоенность тем, что утечка этих документов может быть из Азербайджана.

«Насколько я могу анализировать, откуда они могут это получить, это Азербайджан, потому что идет трехсторонний разговор – Россия, Армения и Азербайджан. Насколько я могу анализировать, я понимаю, что они получают эти бумаги из Азербайджана. И те решения, относительно которых на данный момент достигнуты предварительные договоренности с нашими международными партнерами, эти решения на 100% соответствуют интересам Республики Армения. Не на 99,9%, а на 100%. И если Азербайджан выполнит эти договоренности и в тех условиях, о которых мы говорили, то да, я подпишу этот документ, потому что он на 100% отвечает интересам Республики Армения. Я не буду публиковать этот документ, потому что это некорректно», - заявил исполняющий обязанности премьер-министра.