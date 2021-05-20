Пашинян заявляет, что подпишет документ. Парламентская оппозиция хочет созвать внеочередное заседание НС

Пашинян заговорил об этом только после того, как вчера зять третьего президента Армении Сержа Саргсяна, бывший посол Армении в Ватикане Микаел Минасян на своей странице опубликовал рабочий вариант частично рассекреченного документа, который, по его словам, имеет катастрофические последствия для Армении, а по словам Пашиняна, на 100 процентов соответствует интересам Армении.

«И те решения, относительно которых на данный момент достигнуты предварительные договоренности с нашими международными партнерами, эти решения на 100% соответствуют интересам Республики Армения. Не на 99,9%, а на 100%. И если Азербайджан выполнит эти договоренности и в тех условиях, о которых мы говорили, то да, я подпишу этот документ, потому что он на 100% отвечает интересам Республики Армения», - заявил Пашинян.

Депутаты правящей и оппозиционных фракции парламента в стране с парламентской формой правления заявляют, что у них нет информации об этом документе и его содержании.

Председатель постоянной парламентской комиссии по вопросам обороны и безопасности Андраник Кочарян узнал о документе тогда, когда о нем было заявлено на заседании правительства. «Я не знаю о документе, должен ознакомиться, то, что вас интересует, для этого мне нужно время», - сказал он.

Оппозиционная фракция «Просвещенная Армения» вместе с другой оппозиционной фракцией, «Процветающей Арменией», хочет созвать внеочередное заседание парламента. Текст заявления пока готовится, однако посыл будет следующим: любой документ должен быть ратифицирован в парламенте.

«Прямо сейчас мы составляем текст заявления, которое даст основание для созыва внеочередного заседания. Содержание текста заявления будет приблизительно следующим: согласно Конституции РА и закону о международных договорах, в случае подписания любого политического, военного документа, а также документа, относящегося к правам человека, указанный документ должен быть ратифицирован в парламенте Республики Армения. Во-вторых, в очередной раз за спиной у народа РА был подготовлен документ, о содержании которого неизвестно ни депутатам парламента, ни большинству членов правительства», - сказал глава фракции «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян.

Позже глава правящей фракции «Мой шаг» Лилит Макунц раскрыла скобки касательно содержания документа, не уточнив, видела она документ или нет, лишь сказала, что, по ее сведениям, российская сторона предложила Армении создать совместную трехстороннюю комиссию для обсуждения вопросов делимитации и демаркации границ.

Распространив частично рассекреченную часть документа, который предположительно должен быть подписан, бывший посол Армении в Ватикане заявил, что министр иностранных дел выступил против этого документа. Примечательно, что сегодня на заседании правительства не было ни одного представителя МИД, что Пашинян объяснил их занятостью.

Пресс-секретарь МИД Анна Нагдалян пояснила, что делегация МИД находится на пути из Душанбе в Ереван. А на все остальные вопросы, связанные с документом, в ведомстве дали один ответ: «Позиция армянской стороны ясна: «Только после вывода азербайджанских вооруженных сил с суверенной территории Республики Армения будут созданы условия для рассмотрения возможности обсуждений в каком-либо формате и с какой-либо повесткой».

Омбудсмен Армении Арман Татоян выступил с заявлением, в котором отметил, что правительство должно опубликовать проект документа, касающегося делимитации границ между Арменией и Азербайджаном.