Омбудсмен: Правительство должно опубликовать проект документа о делимитации границ Армении

Об этом заявил защитник прав человека (омбудсмен) Армении Арман Татоян.

Как заявил омбудсмен, публикация документа отвечает именно интересам государства. Таким образом, по словам Татояна, государство предотвратит утечку информации столь исключительной важности из неофициальных источников, не допустит непоправимой потери общественного доверия к государственным органам.

«В противном случае созданный государством информационный вакуум снова будет заполнен информацией из неофициальных источников, которая будет сбивать с толку даже честных людей, а некоторые чиновники снова начнут обвинять людей в мнимом «медийном терроре» своими безответственными постами, часто переполненными оскорбительными словами», - заявил омбудсмен Армении.