«В очередной раз за спиной у народа был подготовлен документ» - «Просвещенная Армения» инициирует внеочередное заседание НС

В случае подписания какого-либо политического или военного документа, а также документа, касающегося прав человека, указанный документ должен быть ратифицирован в парламенте Армении, заявил глава оппозиционной фракции «Просвещенная Армения» Национального собрания Армении Эдмон Марукян, сообщив, что они инициируют внеочередное заседание НС.

На брифинге с журналистами в Национальном собрании Марукян отметил, что в очередной раз за спиной у народа был подготовлен документ, о содержании которого неизвестно ни депутатам парламента, ни большинству членов правительства, ни другим избранным должностным лицам.

«Премьер-министр должен подробно рассказать, о чем идет речь», - заявил Марукян.

На сегодняшнем заседании правительства исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян, касаясь ситуации на армяно-азербайджанской границе, также прокомментировал часто появляющиеся в интернете рабочие документы, которые распространяются не по официальным каналам, выразив обеспокоенность тем, что утечка этих документов может быть из Азербайджана.

Пашинян сказал, что достигнутые на данный момент предварительные договоренности на 100% соответствуют интересам Армении, и если Азербайджан выполнит договоренности, он подпишет этот документ. Исполняющий обязанности премьер-министра не опубликовал содержание письма, мотивируя это тем, что переговоры все еще продолжаются, есть три стороны переговоров: Армения, Россия и Азербайджан, «Это некорректно, это рабочий документ», - сказал и. о. премьер-министра.