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Москва видит долгосрочное решение в запуске процесса делимитации азербайджано-армянской границы с последующей ее демаркацией

Здание МИД РФ в Москве

Сегодня Департамент информации и печати МИД Российской Федерации выступил с комментарием в связи с обострением ситуации на азербайджано-армянской границе.

В МИД РФ отметили, что продолжают «внимательно следить за ситуацией, связанной с приграничным инцидентом между Азербайджаном и Арменией».

«Российская сторона оказывает Баку и Еревану содействие в снижении напряженности в рамках регулярных контактов на высшем и высоком уровнях. Поддерживаются оперативные связи по линии военных и пограничных служб наших стран.

Подтверждаем необходимость строгого соблюдения режима прекращения огня, а также неукоснительного выполнения других положений заявлений лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 г. и 11 января 2021 г.

Исходим из того, что все подобные инциденты следует решать исключительно мирным, переговорным путем. В качестве долгосрочного решения видим запуск процесса делимитации азербайджано-армянской границы с последующей ее демаркацией. Российская Федерация готова и дальше всячески содействовать последовательной нормализации обстановки на Южном Кавказе», - говорится в комментарии, опубликованном на официальном сайте МИД РФ.

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