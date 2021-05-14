«Мы имеем дело с провоцированием масштабного военного столкновения» - Пашинян

«Карты, утвержденные во времена Советского Союза, однозначно показывают, что утверждения Азербайджана не имеют никаких оснований, о чем знают и сами азербайджанцы. Они знают, что находятся не на территории Азербайджана. Важно отметить, что в день начала провокаций - 12 мая, Азербайджан объявил о проведении масштабных военных учений с участием 15 тысяч военнослужащих. «Это не могло быть простым совпадением», - сказал и. о. премьер-министра Армении.

Он также напомнил о заявлении президента Азербайджана Ильхама Алиева в конце апреля. «Он [Алиев – ред.] открыто угрожал территориальной целостности Армении, заявив, что с применением силы откроет коридор между Азербайджаном и Нахичеваном, называя его Зангезурским коридором», - сказал Пашинян.

Кроме того, как отметил Пашинян, озеро Сев лич (Черное озеро), к которому продвинулись представители азербайджанских вооруженных сил, расположено в самой узкой части юга Армении. «Наш анализ показал, что здесь, судя по всему, мы имеем дело с провоцированием масштабного военного столкновения, было принято решение не прибегать к локальным действиям, а запустить военно-политический механизм безопасности», - отметил и.о. премьер-министра, также сообщив, что сегодня переговоры с азербайджанской стороной были прерваны, они продолжатся завтра в 15:00.

К переговорам сегодня присоединился также представитель российской 102-й военной базы с рабочими картами базы, и, по словам Пашиняна, карты российской и армянской сторон подтверждают утверждения армянской стороны относительно границы, пограничных линий и координат.

Вчера в конце дня стало известно, что, начиная с 12 мая, вооруженные силы Азербайджана по меньшей мере в трех направлениях вторглись на территорию Республики Армения и фактически закрепились на глубине нескольких километров.

В связи с ситуацией на границе с Азербайджаном Армения официально обратилась в ОДКБ, а сегодня утром Никол Пашинян также обратился к президенту России по вопросу оказания военной помощи в соответствии с армяно-российским договором.

В своем сегодняшнем выступлении исполняющий обязанности премьер-министра также сказал, что президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что Франция при необходимости готова оказать также и военную помощь международным усилиям по разрешению вопроса в рамках мандата ООН.

Что касается разграничения, то Пашинян подчеркнул: «Демаркация и делимитация проводятся в условиях, когда между странами существуют дипломатические отношения. Но, учитывая сложившуюся ситуацию, конечно, в процессе уточнения тех или иных пограничных пунктов, я сказал об этом нашим российским партнерам, мы, конечно, готовы, потому что сейчас мы стоим перед такой необходимостью - посмотреть, где на местности проходит наша граница, и какие есть пункты, кто и какие пункты может занимать. Вообще наша идея состоит в том, что с обеих сторон границу будут охранять пограничные войска, а подразделения вооруженных сил будут размещены в местах своей постоянной дислокации. Мы готовы к такому решению».