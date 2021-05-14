Переговоры с азербайджанской стороной все еще продолжаются - Авинян

В Сюникской области находится исполняющий обязанности вице-премьера Армении Тигран Авинян. В ходе брифинга с журналистами он сообщил, что переговоры с азербайджанской стороной все еще продолжаются и окончательного результата нет. Однако он выразил уверенность, что стороны достигнут урегулирования путем переговоров.

Авинян еще раз заявил, что Армения выступает за мирное урегулирование вопроса. «Я убежден, что так или иначе мы достигнем урегулирования, потому что совершенно очевидно, что азербайджанские вооруженные силы перешли на суверенную территорию Республики Армения. И мы однозначно хотим урегулировать ситуацию мирным путем и готовы в спокойном режиме проводить обсуждения, но в то же время также должны быт готовы к возможным плохим развитиям и также должны быть готовы к защите нашей суверенной территории», - заявил он.

В случае плохого сценария Республика Армения будет рассчитывать на поддержку союзников, заявил Авинян.

«Повторяю, мы готовы ко всем возможным сценариям. Вчерашнее заседание Совета безопасности и наше обращение в ОДКБ являются предупреждением возможного развития подобных сценариев. Мы обратились по пункту управления кризисом, чтобы избежать возможной эскалации ситуации и предотвратить ее. Я считаю, что наш подход и наша реакция на любую ситуацию должны быть адекватными, мы до сих пор действовали однозначно адекватно»., - сказал Авинян

Исполняющий обязанности вице-премьера сообщил, что азербайджанцы продвинулись вперед на основании фальшивых карт.

Напомним, что помимо Сюника, азербайджанцы продвинулись вперед также в Гегаркунике.

«Азербайджанская сторона показывает карты неизвестного происхождения, которые не имеют ничего общего с реальностью. Фактически, можно сказать, что их пограничные войска продвинулись вперед на основании этих карт. Но, тем не менее, азербайджанская сторона, во всяком случае, подтверждает свои усилия, направленные на мирное урегулирование, и, по их словам, они не предпринимают и не хотят предпринимать никаких шагов для дальнейшего усиления напряженности», - сказал и.о. вице-премьера.

Тигран Авинян подтвердил, что официальный Ереван уже официально направил обращение в ОДКБ. Он сообщил, что ОДКБ ответит на обращение в трехдневный срок.