Пашинян провел заседание Совбеза в связи с ситуацией на армяно-азербайджанской границе в Сюнике

Пашинян отметил, что утром 12 мая вооруженные силы Азербайджана перешли границу в районе озера Сев лич, углубившись на территории Армении до 3,5 километров. Как отметил и.о премьера, азербайджанская сторона пытается взять озеро под свой контроль.

Пашинян назвал произошедшее, по сути, диверсионным продвижением.

«Создавшееся положение неприемлемо, Армения не может смириться с создавшейся ситуацией, однако первоочередной нашей задачей является разрешение ситуации посредством переговоров, в том числе дипломатическим путем. Но это один из вариантов», - сказал Пашинян.

По его словам, следует констатировать, что ситуация по меньшей мере докризисная, если не сказать кризисная. Он также отметил, что действия азербайджанских военных не сопровождались применением оружия. «Они пытались обосновать свои действия какими-то фальшивыми картами. Между тем в распоряжении армянской стороны имеется карта, утвержденная центральной властью Советского Союза, на которой ясно видно, где проходит граница между Арменией и Азербайджаном», - заявил руководитель Армении.

По словам Пашиняна, ситуация в Сюнике стала также предметом внутриполитических спекуляций.

«Хочу вновь призвать не использовать во внутриполитических целях ситуации, связанные с внешней безопасностью. В данном случае нам следует сконцентрировать внимание на проблеме и путях ее решения», - отметил он.

Пашинян заявил, что в создавшейся ситуации необходимо сохранять хладнокровие и в тоже время быть последовательными в защите национальных и государственных интересов.