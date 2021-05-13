Армяно-азербайджанские переговоры в Хндзореске, предположительно завершились

Через село Хндзореск проехала автоколонна с государственными номерными знаками. Однако какой-либо официальной информации о том, кто участвовал в переговорах и в каком формате они проходили, нет.

По нашим сведениям, с армянской стороны в переговорах участвовали представители Вооруженных сил и Службы национальной безопасности, а также высокопоставленные российские военные, другие подробности пока не сообщаются.

Губернатор Сюника Меликсет Погосян в беседе с Радио Азатутюн лишь подтвердил, что ведутся переговоры.

Напомним, вчера и.о. премьер-министра Никол Пашинян официально подтвердил, что вооруженные силы Азербайджана пересекли государственную границу Армении, углубившись на 3,5 километра в районе озера Сев лич (Черное озеро) в Сюникской области. Сообщалось, что в этом районе ведутся переговоры.

В то время как ситуация вокруг озера Сев лич в Сюнике все еще не урегулирована, сегодня вооруженные силы Азербайджана в еще двух направлениях вторглись на территорию Армении, продолжая в конце дня занимать армянскую территорию. По данным Минобороны Армении, вооруженным силам Азербайджана удалось продвинуться в направлениях Сисиана и Вардениса.

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян на заседании Совета безопасности заявил, что Армения начинает консультации в рамках ОДКБ по ситуации в Сюникской и Гегаркуникской областях Армении.