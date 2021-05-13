В окрестностях Хндзореска переговоры продолжаются

В окрестностях общины Хндзореск Сюникской области ведутся переговоры. По неофициальным сведениям, с армянской стороны в переговорах участвуют представители Вооруженных сил, Службы национальной безопасности, а также российские военные.

По дошедшим до нас сведениям, переговоры начались примерно в 4 часа дня. Информации о результатах или ходе переговоров нет.

Губернатор Сюника Меликсет Погосян в беседе с Радио Азатутюн лишь подтвердил, что ведутся переговоры, других подробностей он не сообщил.

Напомним, вчера и.о. премьер-министра Никол Пашинян официально подтвердил, что вооруженные силы Азербайджана пересекли государственную границу Армении, углубившись на 3,5 километра в районе озера Сев лич (Черное озеро) в Сюникской области.

Еще вчера, в первой половине дня, Минобороны заявило, что на месте ведутся переговоры по урегулированию разногласий. Вчера поздно вечером было созвано заседание Совета безопасности, на котором Пашинян заявил, что ситуация как минимум близка к кризисной, если не кризисная. Сегодня Министерство обороны Армении сообщило, что вооруженные силы Азербайджана сегодня вновь по обоснованию «уточнения границы» осуществили очередную провокацию против суверенной территории Республики Армения, пытаясь обеспечить позиционное продвижение в приграничных районах Вардениса и Сисиана, однако в результате действий Вооруженных сил Армении их продвижение было пресечено.

Сегодня утром на заседании правительства и. о. премьер-министра сообщил, что со вчерашнего дня ситуация в районе озера Сев лич в существенно не изменилась. Позже, на вновь созванном заседании Совбеза, Пашинян заявил, что Армения начинает консультации в рамках ОДКБ по ситуации в Сюникской и Гегаркуникской областях Армении.