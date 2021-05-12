На одном из пограничных участков Сюника азербайджанцы попытались провести работы, но после действий армянской стороны прекратили

На данный момент ведутся переговоры по урегулированию сложившейся ситуации, говорится в сообщении пресс-службы военного ведомства Армении.

«Распространенная в прессе информация «о боях в направлении Ишханасара» не соответствует действительности. В случае такого развития событий первым выступило бы Минобороны. Мы призываем воздерживаться от публикации непроверенной, тем более распространяющей панику информации», - отметили в Минобороны.

Как сообщила Радио Азатутюн заместитель мэра города Горис Ирина Йолян, «сегодня утром противник пересек госграницу, углубился на 3 километра и достиг населенного пункта Веришен».

«Если по GPS, речь идет о части озера Сев лич, 30% находятся под их контролем, 70% - под нашим контролем, сейчас они даже прошли Сев лич и приблизились еще на 3 километра к населенному пункту Веришен и привели с собой довольно большое число военных, - сказала Йолян в ответ на вопрос Радио Азатутюн и добавила: - Про военную технику пока ничего сказать не могу, чуть позже могу передать эту информацию. На данный момент мне известно только то, что сейчас ведутся переговоры, предпринимается попытка отвести их назад на 3 километра».

Переговоры с армянской стороны ведет 1-й армейский корпус, отметила заместитель мэра Гориса. «Из соображений безопасности я пока не хочу сообщать дополнительные подробности, но с нашей стороны организуются определенные действия», - сказала Ирина Йолян.

Она подчеркнула, что азербайджанцы «уже находятся на границе населенного пункта, приблизились к населенному пункту Веришен». «Это очень опасно в том смысле, что 9 населенных пунктов используют озеро Сев лич для орошения, и у нас также будут серьезные проблемы в этом отношении в будущем, если этот вопрос не будет урегулирован», - сказала вице-мэр Гориса.