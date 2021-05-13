Ситуация в районе озера Сев лич остается прежней․ Сегодня состоится заседание Совбеза

Со вчерашнего дня ситуация в районе озера Сев лич в Сюникской области существенно не изменилась, она остается прежней, в начале сегодняшнего заседания правительства заявил исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян.

По его словам, вблизи озера находятся азербайджанские военные, там также находится большое число армянских военных. По словам и.о. премьер-министра, ситуация не достигла военной эскалации, перестрелок и столкновений нет, со вчерашнего дня ведется работа по выводу азербайджанских солдат с этой территории.

Пашинян назвал случившееся заранее спланированной провокацией. «У них есть фальшивые карты, которыми они хотят обосновать, что находятся внутри границ Азербайджана. Эти карты фальшивые, и это видно при сравнении с картами советских времен, а наличие фальшивых карт показывает, что мы имеем дело с организованной провокацией», - сказал и. о. премьер-министра.

Пашинян придал важность вопросу о том, как азербайджанские солдаты смогли пересечь границу и по межпозиционным территориям достичь озера Сев лич. «Это вопрос для отдельного обсуждения, он обязательно будет рассмотрен», - сказал Никол Пашинян.

К ситуации следует отнестись очень серьезно, заявил. о. премьер-министра, отметив: «Мы имеем дело с кризисом, у которого может быть несколько сценариев дальнейшего развития. Суверенная территория Армении должна остаться неприкосновенной, и вооруженные силы Азербайджана должны быть отведены на исходные позиции, то есть, на те позиции, на которых они находились по состоянию на 10 мая».

Пашинян сообщил, что сегодня после заседания правительства будет вновь созвано заседание Совета безопасности, будет обсуждена ситуация, события, которые произошли со вчерашнего дня, будут приняты решения, обеспечивающие дальнейшее управление ситуацией.

Вооруженные силы Азербайджана пересекли государственную границу Армении, углубившись на 3,5 километра в районе озера Сев лич в Сюникской области. Еще вчера, в первой половине дня, Минобороны заявило, что на месте ведутся переговоры по урегулированию разногласий. Вчера поздно вечером было созвано заседание Совета безопасности, на котором Пашинян заявил, что ситуация как минимум близка к кризисной, если не кризисная.