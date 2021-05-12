Азербайджанцы попытались провести работы на одном из пограничных участков Сюника, по словам вице-мэра Гориса, они подошли к Веришену

В Сюникской области азербайджанцы с территории озера Сев лич (Черное озеро) перешли государственную границу Армении, углубились на 3 километра в сторону населенного пункта Веришен, сообщили после полудня представители мэрии города Горис.

Министерство обороны сообщает, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести некоторые работы на границе Сюника.

По словам заместителя мэра Гориса Ирины Йолян, в этом районе также сосредоточены войска. «Сегодня утром противник перешел государственную границу, углубился на 3 километра и дошел до населенного пункта Веришен. Если по GPS, речь идет о части озера Сев лич, 30% находятся под их контролем, 70% - под нашим контролем. Сейчас они даже прошли Сев лич и приблизились еще на 3 километра к населенному пункту Веришен, и привели с собой довольно большое число военных», - сказала она.

Различные интернет-источники распространили информацию о том, что в направлении Ишханасара идут бои. Озеро Сев лич находится на границе Сюника и Нагорного Карабаха, на склоне Ишханасара. Минобороны опровергло, что в этом направлении идут бои, и подтвердило, что вооруженные силы Азербайджана с целью «уточнения границы» попытались провести определенные работы на одном из пограничных участков Сюника. Согласно сообщению оборонного ведомства, после предпринятых армянскими подразделениями мер азербайджанские военные прекратили работы, на данный момент ведутся переговоры по урегулированию сложившейся ситуации.

Губернатор Сюникской области Меликсет Погосян не располагал информацией об углублении азербайджанцев на территорию озера Сев лич, он предполагает, что азербайджанцы смогли достичь этой высокогорной зоны после таяния снега и попытались укрепиться. Он настроен оптимистично, отмечая, что если они нарушили государственную границу Армении, то отступят.

«Снег растаял, дороги открылись, теперь у них есть открытые места, они ставят свои посты, но мы не позволим перейти нашу государственную границу даже на метр, это невозможно», - сказал губернатор.

По информации главы общины Веришен Арарата Ордяна, азербайджанцы сейчас находятся на границе села, в 6 километрах от населенного пункта, с войсками. «Наши тоже стянули [войска], это не так, что наши не стянули», - сказал он.

Столкновений не было, подчеркнул глава Веришена. «Нет, только спор, на данный момент это все», - сказал он.

Ордян сказал, что они ждут окончания переговоров, чтобы азербайджанцы ушли и расположились на территориях, которые перешли под их контроль после последнего уточнения границы, удовлетворились 30 процентами озера Сев лич.