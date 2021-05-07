Единственным способом избежать новых катастроф стало бы формирование блока трех бывших президентов – Тер-Петросян

«Кто бы что бы ни говорил, единственным способом предотвратить угрозу воспроизводства преступного и разрушительного для народа режима Пашиняна и избежать новых катастроф стало бы формирование блока трех бывших президентов республики», - в опубликованной на сайте iLur.am статье заявил первый президент Армении Левон Тер-Петросян.

«В противном случае нам грозят выборы, сопровождаемые повсеместным использованием административных, финансовых и криминальных ресурсов, исход которых может быть более катастрофическим для Армении и Арцаха, чем унизительное поражение в последней войне», - также подчеркнул Тер-Петросян.

Напомним, в опубликованной 5 мая на сайте ilur.am статье первый президент сообщил, что 25 марта на встрече бывших президентов Армении и Нагорного Карабаха, которая состоялась по его инициативе, он предложил второму президенту Армении Роберту Кочаряну и третьему президенту Армении Сержу Саргсяну принять составленное им заявление. Роберт Кочарян сразу же отклонил это предложение.

В сегодняшней статье первый президент Армении сообщает, что после того, как Роберт Кочарян категорически отклонил его предложение, 1 мая он встретился с Сержем Саргсяном и предложил ему участвовать в выборах единым блоком АНК-РПА и выступить с подготовленным им следующим заявлением: «Заявляем, что, независимо от принципиальных разногласий и острых противоречий в прошлом, осознавая ответственность за судьбу страны, не претендуя на то, чтобы занять какую-либо должность в новой системе власти, мы примем участие в предстоящих выборах по списку под названием «Альянс национального согласия». Уверены, что эта инициатива удостоится положительного отклика всего армянства и международного сообщества.

После официального объявления о начале избирательного процесса и публикации списка блока мы проведем пресс-конференцию.

Мы представляем себе свою будущую роль в политической жизни страны исключительно в статусе советников по вопросам международных отношений, а также в сфере безопасности, назначаемых премьер-министром на добровольной основе».

Тер-Петросян отмечает, что, рассекречивая эти заявления, преследовал только одну цель: оказать общественное давление на второго и третьего президентов, все еще не исключая вероятности формирования альянса, который он представляет.

«Судя по реакции на мою предыдущую публикацию, я считаю, что частично добился своей цели. Многие политики, аналитики, журналисты, представители интеллигенции, которые никогда не были моими сторонниками, приветствовали эту инициативу», - отметил он.

Тер-Петросян также подчеркнул, что «впервые в нашей стране мы наблюдаем настоящие политические дебаты, чего мне не удалось добиться в случае с публикацией статьи «Война или мир» в 1997 году».

«В конце я хочу ответить на адресованный мне моральный упрек в том, что, рассекретив такие документы, нарушил условие секретности. Во-первых, не было договоренности о непубликации, а во-вторых, я никогда за спиной народа не шел на тайные сделки.

Считаю своим долгом сообщить, что бывшие президенты Арцаха Аркадий Гукасян и Бако Саакян были вдохновлены идеей трехстороннего союза и приложили большие усилия для ее реализации», - заключил первый президент Армении.

Напомним, вчера представитель Верховного органа АРФ «Дашнакцутюн» в Армении Ишхан Сагателян сообщил, что на предстоящих выборах Роберт Кочарян возглавит блок партий, в который войдут АРФД и новосозданная партия «Возрождающаяся Армения». А возглавляемая Сержем Саргсяном Республиканская партия Армении ранее заявила, что пойдет на внеочередные выборы 20 июня в блоке с партией «Отечество», возглавляемой бывшим директором Службы национальной безопасности Артуром Ванецяном. Возглавляемая Левоном Тер-Петросяном партия «Армянский национальный конгресс» пока не объявила о том, будет участвовать в выборах или нет.