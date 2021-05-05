Тер-Петросян предложил Кочаряну и Саргсяну участвовать в выборах в составе блока «Альянс национального согласия»

Первый президент Армении Левон Тер-Петросян сегодня сделал публичное предложение второму и третьему президентам - участвовать в предстоящих парламентских выборах в составе блока под названием «Альянс национального согласия».

В статье, опубликованной на сайте ilur.am, Левон Тер-Петросян сообщает, что еще 25 марта на встрече бывших президентов Армении и Нагорного Карабаха, которая состоялась по его инициативе, он предложил Роберту Кочаряну и Сержу Саргсяну принять составленное им заявление, в котором говорилось: «Независимо от принципиальных разногласий и острых противоречий в прошлом, осознавая нашу ответственность за судьбу страны, лично не претендуя на то, чтобы занять какую-либо должность в новой системе власти, мы будем участвовать в предстоящих выборах по списку, составленному из поддерживающих нас политических сил, общественных организаций и авторитетных представителей интеллигенции, под названием «Альянс национального согласия»».

Затем Тер-Петросян поясняет, что обсуждение на эту тему не состоялось, поскольку Роберт Кочарян сразу отклонил это предложение, мотивируя тем, что «таким образом предаст созданное им «Движение по спасению Армении»». Что касается Сержа Саргсяна, то, по словам Тер-Петросяна, он не высказал своего мнения на этот счет.

В заключительной части своей статьи первый президент публично повторяет свое предложение второму и третьему президентам и заявляет: «Долг всего армянства - осознать, что воспроизведение режима Пашиняна куда опаснее для Армении и Арцаха, чем возможные или предполагаемые угрозы, исходящие от Азербайджана и Турции. Уверен, что при соответствующем общественном давлении это вполне реализуемая программа, которая, пожалуй, является единственным выходом во избежание новых бедствий».

Второй президент Армении Роберт Кочарян, не являющийся членом какой-либо партии, уже заявил, что будет участвовать в выборах в блоке, и, по всей вероятности, одной из сил блока будет Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн». Возглавляемая третьим президентом Армении Сержем Саргсяном Республиканская партия Армении будет участвовать во внеочередных выборах 20 июня в блоке с партией «Отечество», возглавляемой бывшим директором Службы национальной безопасности Артуром Ванецяном. Возглавляемая Левоном Тер-Петросяном партия «Армянский национальный конгресс» пока не обнародовала свое решение о том, будет ли участвовать в выборах.

Отвечая на сегодняшнее публичное предложение Левона Тер-Петросяна, в офисе второго президента Роберта Кочаряна заявили: «Мы уже выбрали другой формат участия, о которой объявим в самое ближайшее время».

В офисе третьего президента Сержа Саргсяна в ответ на предложение Тер-Петросяна отметили, что удивлены этой публикацией, сделанной без предварительного информирования других участников встречи, а также напомнили, что всего несколько дней назад Республиканская партия объявила о своем решении как об участии в выборах, так и о формате этого участия.

Тер-Петросяну ответил и исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян. Сегодня во время правительственного часа в парламенте, отвечая на вопрос члена своей команды, Пашинян назвал предложение первого президента «бандократической революцией» («бандократия» - термин, придуманный самим Тер-Петросяном в адрес власти Кочаряна и Саргсяна – ред.).

«В ходе своей оппозиционной политической деятельности Левон Тер-Петросян дважды пытался, образно говоря, совершить смену власти или революцию, первой была народная или демократическая революция 2008 года, которая не получилась по известным или, возможно, неизвестным нам причинам, вторая - буржуазно-демократическая революция, судьба которой всем известна. Видимо, г-н Тер-Петросян решил попытаться снова и на этот раз совершить «бандократическую революцию». Есть пара других терминов, но сейчас я в силу своей должности не могу их озвучить», - сказал Пашинян.

По его мнению, пожалуй, единственное, что за все это время реально удалось Тер-Петросяну – это приход к власти Кочаряна и Саргсяна, а также удержание ими этой власти.

И.о. премьер-министра заявил, что «бандократическая революция» потерпит неудачу.