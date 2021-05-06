АРФД подтвердила, что пойдет на выборы в блоке с Кочаряном и «Возрождающейся Арменией»

Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн» (АРФД) подтверждает заявление партии «Возрождающаяся Армения» от том, что пойдет на внеочередные парламентские выборы 20 июня в блоке с этой партией, который возглавит второй президент Армении Роберт Кочарян. Об этом в видеообращении сообщил представитель Верховного органа АРФД в Армении Ишхан Сагателян.

«Верховный орган АРФД «Дашнакцутюн» в Армении, в рамках полномочий, предоставленных 24-м Генеральным собранием АРФ «Дашнакцутюн» в Армении, в результате обсуждений с различными политическими силами и деятелями счел необходимым принять участие в возможных предстоящих парламентских выборах единым фронтом.

Принимая за основу оценки нынешней политической ситуации, опыт преодоления кризиса и выведения страны на путь развития, а также общее видение будущего Армении, Верховный орган АРФД в Армении решил выступить в блоке с вторым президентом Армении и партией «Возрождающаяся Армения», - говорится в заявлении.

Партия «Возрождающаяся Армения», возглавляемая бывшим губернатором Сюникской области Ваге Акопяном, сегодня ранее выступила с заявлением о намерении участвовать во внеочередных парламентских выборах в предвыборном блоке с Армянской революционной федерацией «Дашнакцутюн», который возглавит второй президент Армении Роберт Кочарян.

А около недели назад возглавляемая третьим президентом Армении Сержем Саргсяном Республиканская партия Армении и возглавляемая Артуром Ванецяном партия «Отечество» заявили о своем намерении участвовать в выборах в едином предвыборном блоке.