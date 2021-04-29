РПА будет участвовать в выборах в блоке с «Отечеством»

Республиканская партия Армении (РПА) будет участвовать в предстоящих досрочных парламентских выборах. Об этом после заседания исполнительного органа партии заявил заместитель председателя РПА Армен Ашотян, также сообщив, что принято решение о начале процесса формирования предвыборного блока с партией «Отечество».

Напомним, партию «Отечество» возглавляет бывший директор Службы национальной безопасности Артур Ванецян.

«Принимая во внимание жизненно важный императив отстранения капитулянта от власти, важность приложения для этого всех средств и усилий, последние события в оппозиционном поле, Республиканская партия Армении решила в случае проведения досрочных парламентских выборов в Армении участвовать в этом общегосударственном процессе.

В то же время были зафиксированы антиконституционные, незаконные, автократичные и репрессивные действия действующей заговорщической администрации, которые закладывают мину недоверия и делегитимизации под этот процесс», - говорится в заявлении исполнительного органа партии.

Армен Ашотян подчеркнул, что основанием для принятия решения стали последние события в оппозиционном поле, а также «необходимость как можно скорее свергнуть капитулянта».

«Принимая во внимание сложившиеся политические реалии, мы считаем, что наше возможное политическое сотрудничество с партией «Отечество» будет наиболее эффективным для свержения капитулянта в нынешней ситуации», - сказал Ашотян, добавив, что вопрос избирательного списка на заседании не обсуждался.

На вопрос, не мешает ли РПА то обстоятельство, что Ванецян занимал должность директора Службы национальной безопасности при Пашиняне и при нем эта структура осуществляла уголовное преследование членов их команды, некоторых бывших чиновников, Армен Ашотян ответил: «Республиканская партия - последняя из политических игроков, кому может быть адресован вопрос о сотрудничестве с Артуром Ванецяном, потому что с Ванецяном сотрудничали и нынешняя власть, и ряд видных оппозиционных сил, таких как, например, силы так называемой «тройки» еще до войны, а после позорного завершения войны - Движение за спасение отечества. В Армении нет серьезных политических игроков на оппозиционном поле, как и представителей власти, которые не сотрудничали бы с Артуром Ванецяном. Да, Артур Ванецян был директором Службы национальной безопасности в течение определенного периода времени при этой власти, однако Ванецян в один прекрасный день ушел, учитывая все опасения».