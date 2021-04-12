Посол Копыркин заверил, что вопрос армянских пленных является одним из приоритетов России

Вопрос удерживаемых в Азербайджане армянских пленных является одним из приоритетов России. Об этом сегодня на брифинге с журналистами заявил чрезвычайный и полномочный посол России в Армении. По утверждению Сергея Копыркина, в этом направлении ведется упорная работа.

«Вы знаете, об этом говорит наше руководство. Вопрос является одним из наших приоритетов – и руководства России, и миротворческого контингента. Ведется упорная работа, есть некоторые подвижки, вы знаете. Несколько раз пленные были возвращены. Работа продолжается», - сказал посол.

Возвращение еще одной группы армянских пленных на родину ожидалось после встречи Пашинян-Путин на прошлой неделе, информацию подтвердили в правительстве Армении, не уточнив, однако, сколько пленных должны быть возвращены. 8 апреля самолет прибыл в аэропорт «Эребуни» пустым, однако официально не было заявлено, достигли ли руководители Армении и России договоренности о возвращении пленных на встрече в Москве. А официальный Баку заявил, что вопрос пленных закрыт и удерживаемые в Азербайджане лица не являются военнопленными.

Посол России не стал сегодня комментировать заявления официального Баку. «Мне сложно комментировать заявление азербайджанской стороны. Насколько мне известно, работа продолжается», - сказал посол.

В офисе представителя Армении в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) сообщают, что армянская сторона направила в ЕСПЧ заявления касательно 250 лиц. Страсбургский суд применил обеспечительную меру к 230 из них, и с учетом тех, кто вернулся за последние месяцы, сейчас в центре внимания ЕСПЧ находится дело 183 человек. Лишь о 72 из них Азербайджан предоставил информацию в Страсбург, пояснив, что эти люди находятся на его территории.

Сегодня в Европарламенте ожидается обсуждение вопроса о немедленном освобождении и возвращении армянских пленных. По информации защитника прав человека (омбудсмена) Армении, на этом обсуждении он выступит со специальным докладом.

К настоящему времени в Армению из Азербайджана возвращено 69 пленных, включая гражданских лиц. Армения передала Азербайджану 15 человек, среди которых не только военнопленные, но и осужденные за убийство ребенка и другие преступления в Карабахе азербайджанцы Шахбаз Гулиев и Дильхам Аскеров.