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Армения

Возвращение пленных снова откладывается - офис Тиграна Авиняна

Вице-премьер Армении Тигран Авинян

«К сожалению, возвращение пленных снова откладывается, поскольку 8-й пункт трехстороннего заявления от 9 ноября не выполняется противником, что является грубым нарушением послевоенного гуманитарного процесса», - сообщили Радио Азатутюн в офисе вице-премьера Армении Тиграна Авиняна.

«Переговоры при посредничестве российской стороны продолжаются. И мы надеемся, что азербайджанская сторона в конечном итоге будет уважать подписанное заявление и выполнит гуманитарную договоренность», - отметили в офисе вице-премьера.

Напомним, сегодня ранее родственники пленных собрались в аэропорту «Эребуни» в ожидании прибытия самолета из Баку.

До сих пор из Азербайджана в Армению вернулись 69 пленных, в том числе гражданские лица. Армения передала Азербайджану 15 лиц, включая не только военнопленных, но и осужденных в Карабахе за убийство ребенка и другие преступления азербайджанцев Шахбаза Гулиева и Дильхама Аскерова.

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