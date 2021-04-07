На встрече с Путиным Пашинян поднял вопрос удерживаемых в Азербайджане армянских пленных

В Москве сегодня состоялись переговоры между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, в ходе которых Пашинян в очередной раз поднял вопрос удерживаемых в Азербайджане армянских пленных.

«Хочу отметить, что в этом контексте есть очень важный вопрос, который до сих пор не урегулирован. Это вопрос военнопленных, заложников и других удерживаемых лиц. Как мы неоднократно обсуждали, согласно заявлению 9 ноября все заложники, военнопленные, другие удерживаемые лица должны быть возвращены на родину, но, к сожалению, до сих пор у нас есть удерживаемые лица в Азербайджане. Я очень рад, что по поводу решения этого вопроса у нас нет никаких разночтений», - сказал Пашинян.

Официальная Москва неоднократно заявляла, что в вопросе военнопленных исходит из принципа «всех на всех». Информагентство РБК сегодня написало, что в Азербайджане до сих пор удерживаются около 140 армянских пленных.

Еще одна тема, по которой, по крайней мере, в официальных заявлениях, подходы Москвы и Еревана совпадают, - это вопрос окончательного урегулирования карабахского конфликта. Москва и Ереван периодически заявляют, что вопрос окончательно не урегулирован, однако Россия часто добавляет, что сегодня не время для этого.

Сегодня на встрече с Путиным Пашинян подчеркнул: «Очень важно еще обсудить наши точки зрения по поводу решения нагорно-карабахской проблемы, потому что, к сожалению, проблема не решена, и мы должны по этому поводу тоже поговорить, обсудить, какие у нас взгляды на будущее».

Премьер-министр Армении сделал еще одно примечательное заявление. Он сказал, что хочет обсудить с Путиным возможность строительства новой атомной электростанции в Армении. Напомним, Турция периодически поднимает вопрос закрытия Мецаморской АЭС.

Основная и важная часть встречи, конечно же, прошла за закрытыми дверями и продолжилась за обеденным столом. Однако в открытой части Пашинян также говорил о некоторых нюансах, связанных с деятельностью российско-армянской объединенной группировки войск, но не уточнил, о чем идет речь, лишь добавил, что у России и Армении есть объединенная система ПВО.

Путин сначала напомнил, что восстановление торгово-экономических связей и транспортных маршрутов в регионе выгодно и для Армении и создает новые перспективы для развития армянской экономики, а также напомнил, что около 40% всех капитальных инвестиций в экономику Армении имеют российское происхождение.

Сегодня ранее РБК со ссылкой на свой источник сообщило, что трехсторонняя комиссия не может принять решение о разблокировке транспортных маршрутов в регионе, поскольку все еще есть разногласия. Так, армянская сторона настаивает на том, чтобы наряду со строящейся железной дорогой в Мегри была построена железная дорога в Иджеване и была восстановлена железная дорога Ереван-Тбилиси-Баку.

Об армянских внутриполитических вопросах и предстоящих в Армении 20 июня внеочередных парламентских выборах в открытой части московских переговоров Путин и Пашинян не говорили.