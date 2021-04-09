В Баку вновь заявляют, что трехстороннее заявление не распространяется на удерживаемых в Азербайджане армянских военнослужащих

«Это произошло после провокаций и размещения армянских военнослужащих на территориях, контролируемых вооруженными силами Азербайджана, вследствие чего погибли четверо азербайджанских военнослужащих, один мирный житель был ранен», - вчера заявил глава МИД Азербайджана.

Джейхун Байрамов отметил, что, согласно трехстороннему заявлению, армянские военнослужащие без каких-либо условий были обязаны покинуть территорию Азербайджана. «Между тем, мы, как и раньше, видим, что Армения пытается разместить свои войска на азербайджанской земле», - сказал глава внешнеполитического ведомства Азербайджана, добавив, что Баку проинформировал об этом международные организации и подчеркнул, что в этом вопросе на Армению необходимо оказать давление.

«Мы видим, что и сегодня МИД Армении продолжает делать провокационные, деструктивные и реваншистские заявления. Это означает, что эта страна до сих пор не осознала новые реалии», - заявил Байрамов, добавив, что «чем раньше это произойдет, тем лучше будет для армянской стороны».

«Азербайджан готов к утверждению нового формата сотрудничества в регионе, однако если в будущем на территории Азербайджана произойдут какие-либо провокации, они получат адекватный ответ», - сказал азербайджанский министр.

Официальный Баку утверждает, что 4-й пункт трехстороннего заявления от 9 ноября, в котором говорится, что российские миротворцы размещаются параллельно с выводом армянских вооруженных сил, означает, что армянские военнослужащие должны быть выведены со всей территории Нагорного Карабаха, подчеркивая, что миротворцы были размещены именно там.

Между тем, Ереван настаивает на том, что это положение распространяется только на прилегающие к Карабаху районы, ссылаясь на другое положение трехстороннего заявления, согласно которому «стороны останавливаются на занимаемых позициях».

Помимо разногласий в этом вопросе, Баку публично предъявляет еще одно требование касательно мин. «Армения отказывается предоставить нам минные карты, что свидетельствует о том, что армянская сторона намерена продолжить военные преступления в ближайшем будущем», - заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.