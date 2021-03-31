Министр высокотехнологической промышленности Акоп Аршакян подал в отставку

«Как гражданин Республики Армения считаю неприемлемым применение насилия со стороны должностного лица в отношении другого гражданина. Мы должны двигаться по пути формирования общества без насилия.

Как высокопоставленное должностное лицо, представляющее Республику Армения на международной арене, я тем более обязан служить примером для общества. Своей отставкой я выражаю неприятие насилия - как психологического, так и физического. Надеюсь, что произошедшее послужит уроком для нашего общества, и мы чуть больше будем любить и уважать право каждого на неприкосновенность личной, семейной жизни», - отметил Аршакян.

Аршакян в последнее время оказался в центре скандалов. Около двух недель назад министр ударил редактора сайта Irakanum.am. После этой истории журналистские организации призвали к его отставке, но отставки не последовало, министр ограничился извинениями.

Другая скандальная история связана с проходившей в Абу-Даби международной военно-промышленной выставкой. Армянский павильон, обошедшийся госбюджету в 23 млн драмов, остался без экспонатов.

Кстати, министерство опубликовало результаты продлившегося более месяца служебного расследования: двум сотрудникам объявлен выговор, одному - строгий выговор.

В министерстве, однако, посчитали необходимым сообщить, что проводившие служебное расследование, обращаясь к результатам выставки, констатировали, что «армянский павильон был привлекателен».