В правительстве сообщают, что в данный момент об отставке Акопа Аршакяна речь не идет

В правительстве сообщают, что в данный момент об отставке министра высокотехнологической промышленности Акопа Аршакяна речь не идет. В правительстве заявляют это даже тогда, когда омбудсмен, правозащитники, журналистские организации, чиновники осуждают поступок министра, который вчера ударил журналиста.

На видео, распространенном в Интернете, видно, что помимо удара, нанесенного редактору сайта Irakanum.am Пайлаку Фахрадяну, министр Акоп Аршакян также ломает его компьютер. До инцидента журналист в кафе подошел к министру, держал видеокамеру только в направлении министра и задал ему вопрос о том, что делает министр в рабочее время в кафе. Через несколько минут произошел инцидент.

«Я спросил министра, чем он занимается в рабочее время в кафе. В ответ на мой вопрос министр сказал, что он работает по ночам. Я задал уточняющий вопрос, что в Армении есть рабочие часы, они фиксированные, следовательно, данный момент считается рабочим, почему он находится здесь. В этот момент Акоп Аршакян попросил позволить ему продолжить обед, я, естественно, сказал: да, конечно, просто ответьте на мой вопрос. Он сказал, что ответил на вопрос, что мы закончили, и выключил видеокамеру. Затем, когда я поднимался на третий этаж, потому что мы с коллегой расположились там, а они сидели на первом этаже кафе, он бросил мне вслед, чтобы я хорошо запомнил сегодняшний день. Я сказал, что я помню и что если он министр, это еще не означает, что она должен так со мной разговаривать. Он ответил, что, даже не будучи министром, может так разговаривать. Я поднялся наверх. Акоп Аршакян, поднявшись наверх, спросил, где Пайлак, потому что я представился ему и назвал СМИ. Увидев меня, он сразу кулаком нанес удар в лицо, видео распространено, сами вы тоже видели, повредил мое имущество, также была повреждена моя рука. Это весь инцидент. В ходе инцидента также звучали оскорбления, что, естественно, не понравилось находившимся в кафе посетителям. Более того, один из них вышел за министром и сказал: разве ты не видишь, что мы здесь сидим, почему так себя ведешь?» - рассказал Пайлак Фахрадян.

По утверждению журналиста, он только выполнял свои журналистские обязанности, никаких оскорблений и брани с его стороны не было. «Эти видео я уже передал в полицию, куда я подал также заявление о вчерашнем преступлении и, естественно, не только это видео, но и то видео, которое успела снять моя коллега Татев Айвазян, которая в тот момент находилась со мной. Уходя, министр продолжал озвучивать оскорбительные высказывания. Это видео также имеется», - сказал Фахрадян.

Акоп Аршакян через несколько часов после инцидента заявил, что готов понести ответственность в связи с инцидентом между ним и журналистом. Однако он не уточнил причину своего поведения. Аршакян подчеркнул, что каждый имеет право на неприкосновенность частной и семейной жизни. Ударивший журналиста министр также заявил, что сам выступает против насилия.

«Если министр попадает в такую историю, он должен подать в отставку, потому что это никоим образом не совместимо с этическими, моральными и рядом других норм, которым должен следовать высокопоставленный чиновник», - отметил председатель Комитета по защите свободы слова Ашот Меликян.

По словам Меликяна, это беспрецедентное явление, за годы их мониторинга они не зарегистрировали ни одного случая, когда бы член правительства фигурировал в подобном инциденте.

«Это нужно просто исключить. Я считаю, что это должно иметь свои последствия и в политическом плане, считаю, что правительство должно выразить свою позицию. Та партия, в ряды которой входит Акоп Аршакян, должна выразить свою позицию», - сказал он.

«Никакие причины не могут оправдать насилие со стороны должностного лица в отношении журналиста, выполняющего свою профессиональную деятельность», - такое мнение выразил омбудсмен Арман Татоян в связи с данным инцидентом.

«Должностные лица, особенно высокопоставленные чиновники, обязаны проявлять терпимость во всех тех случаях, когда журналисты задают вопросы, которые им не нравятся или критикуют их. Более того, они своим публичным поведением должны показывать пример, особенно если это касается исключения насилия», - подчеркнул Татоян.

Правозащитница Нина Карапетянц также подчеркнула, что такое отношение к журналистам абсолютно недопустимо.

«Тон, которым разговаривают с журналистами, то отношение, которого удостаиваются журналисты, - это в любом случае недопустимое отношение. В случае избиения, насилия ни Ален Симонян, ни Сасун Микаелян, я уверена, ни Аршакян не будут привлечены к ответственности. Это означает, что если ты занимаешь определенную должность, являешься членом политической команды, то можешь избежать ответственности. Это недопустимо», - сказала Карапетянц.

Генеральная прокуратура направила публикации об инциденте между министром Акопом Аршакяном и журналистом Пайлаком Фахрадяном в Специальную следственную службу для подготовки материалов.