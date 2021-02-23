На международной военно-промышленной выставке IDEX-2021 Армения демонстрирует только плакаты и буклеты

Такое объяснение распространило Министерство высокотехнологичной промышленности Армении после того, как стало известно, что в павильоне выставлена только печатная продукция.

В ведомстве сообщили, что начато служебное расследование. Сегодня мы так и не получили от министерства ответов на вопросы о том, где сейчас находятся экспонаты и доедут ли они до места назначения.

Мы связались по телефону с одним из представителей армянского павильона Элянорой Аветисян. Она сказала: «Нам удалось организовать работы таким образом, чтобы как можно лучше представить продукцию, пусть даже экспонаты не доехали до места. Очень быстро была мобилизована наша команда, мы инициировали широкоформатную печать, она была развешана на высоких тумбах, что придало довольно хороший вид и еще больше повысило привлекательность павильона».

Начальник отдела стимуляции торговли министерства Эльянора Аветисян заверила, что работа павильона не прервалась из-за отсутствия экспонатов, налажены полезные контакты с партнерами.

В объединенном павильоне Армении присутствовали представители 14 армянских компаний, а также сотрудники министерства.

«У нас была очень высокая посещаемость. Это компании из разных стран, которые являются производителями в сфере военной промышленности, и организаторы выставок из разных стран, а также другие компании, которые хотели сотрудничать и в других смежных областях», - сказала Аветисян.

Для участия в этой выставке вооружения, которая считается одной из самых престижных в мире, из государственных средств было потрачено 23 млн драмов на строительство павильона. А какая закупка была произведена и сколько было потрачено на неудачную перевозку армянской военной продукции, на официальном сайте закупок нам выяснить не удалось.

Уже два дня различные правительственные чиновники объясняют, что произошедшее нельзя считать серьезным провалом, так как помимо Армении павильоны и многих других стран, в том числе крупных европейских, также демонстрировали плакаты без настоящего оружия.

Однако представитель партии «Решение гражданина» Микаэл Наапетян возразил, что все же есть небольшая разница․ «Германия и Великобритания, например, я уверен, не потратили деньги на то, чтобы привезти товар, но демонстрировать буклеты», - отметил он.

К тому же страны, которые считаются военно-промышленными гигантами, могут себе позволить представить более скромные павильоны, но не Армения, которая еще недавно находилась в состоянии войны, считает Наапетян. «Когда военно-промышленная репутация твоей страны такая же, как военно-промышленная репутация Великобритании или Германии, ты можешь ничего не демонстрировать. Можешь сказать: я из Германии, этого будет достаточно. Но когда ты Армения, которая только-только подала заявку на то, чтобы развиваться в этой сфере, ты должна показать товар», - сказал Наапетян.

По его мнению, служебного расследования недостаточно, должно быть возбуждено уголовное дело, чтобы выяснить, почему были растрачены государственные средства, которые были направлены на доставку продукции более десятка армянских компаний в Абу-Даби.

«Мы дали эти деньги, но оружие там не было продемонстрировано. По имеющейся у меня информации, оружие осталось в Москве. И очень интересно, как получилось, что оружие осталось в дороге, экспонаты остались в дороге. И Армения, фактически, заплатив за более качественную презентацию, представила лишь буклеты. Если вы отдаете государственные средства, но не получаете того результата, за который вы заплатили, это означает, что кто-то должен понести ответственность за растрату государственных средств», - сказал Наапетян.

В целом, если бы это был единичный провал, допущенный каким-либо министерством, возможно, озабоченность не была бы такой большой, отметил Наапетян, однако это лишь один из целой цепи провалов правящей силы. «Система государственного управления работает с позорными провалами. Причина тому - ситуация в стране, атмосфера дезорганизации. Правящая сила, правящие круги не могут справиться с управлением. То есть, извините за слово, в стране царит бардак», - заключил Микаэл Наапетян.