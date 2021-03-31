Аппарат премьер-министра «на данный момент не получал заявления об отставке» от Акопа Аршакяна

Аппарат премьер-министра на данный момент не получал заявления об отставке от министра высокотехнологической промышленности Акопа Аршакяна. Об этом Радио Азатутюн сообщила пресс-секретарь премьер-министра Мане Геворкян, комментируя распространяемые с утра слухи о том, что министр подал в отставку.

Аршакян в последнее время оказался в центре скандалов. Около двух недель назад министр ударил редактора сайта Irakanum.am. После этой истории журналистские организации призвали к его отставке, но отставки не последовало, министр ограничился извинениями.

Другая скандальная история связана с проходившей в Абу-Даби международной военно-промышленной выставкой. Армянский павильон, обошедшийся госбюджету в 23 млн драмов, остался без экспонатов.

Кстати, министерство опубликовало результаты продлившегося более месяца служебного расследования: двум сотрудникам объявлен выговор, одному - строгий выговор.

В министерстве, однако, посчитали необходимым сообщить, что проводившие служебное расследование, обращаясь к результатам выставки, констатировали, что «армянский павильон был привлекателен».