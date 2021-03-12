Гагик Царукян заявил, что встретится с Николом Пашиняном

Премьер-министр должен уйти в отставку, и в стране должны состояться внеочередные парламентские выборы, убежден лидер оппозиционной партии «Процветающая Армения» (ППА) Гагик Царукян.

По его словам, чем скорее будет сформировано новое правительство, тем скорее будут решены проблемы.

Комментируя информацию о том, что он встретился с премьер-министром, Царукян подчеркнул, что если бы встреча состоялась, то СМИ узнали бы об этом. В то же время он сообщил, что встретился с партнерами по «Движению за спасение отечества», встретится также с Пашиняном.

«Мне кажется, что встреча состоится вскоре, и вы все узнаете об этом. Чтобы выйти из этой ситуации, необходимо сделать шаг, как можно скорее урегулировать ситуацию, чтобы решить эти проблемы. Мои взгляды не изменились, премьер-министр должен уйти в отставку, и как можно скорее должны состояться внеочередные парламентские выборы», - сказал лидер ППА.

Гагик Царукян отметил, что остальное будет обсуждено на встрече с Пашиняном.

Что касается приглашения президента Армена Саркисяна на встречу с участием премьер-министра, представителей «Движения за спасение отечества» и глав парламентских фракций, то Царукян сказал: «Президент прислал нам приглашение, но в этом приглашении нет программного объяснения того, о чем мы должны говорить, программа не совсем открытая, она не выражена. Написано - встретимся, поговорим. Если он поставит вопросы, мы выскажемся, но просто так обсуждать я не считаю нужным».

Кроме того, Царукян заверил, что вчерашнее заявление координатора движения Ишхана Сагателяна о встрече с президентом по их повестке дня было с ним согласовано.

Напомним, ранее в аппарате президента сообщили, что встреча не состоится, поскольку «Процветающая Армения» и «Движение за спасение отечества» предложили свою повестку дня и выдвинули свои условия для встречи.