Россия рассчитывает на скорейшее урегулирование внутриполитической ситуации в Армении

«Рассматриваем это как внутреннее дело Армении. Мы не вмешиваемся в эти процессы, которые там происходят, и не занимаем ничью сторону. Хотим, чтобы ситуация побыстрее нормализовалась, это пойдет на пользу всем, в том числе урегулированию вокруг Нагорного Карабаха», - отметил Руденко.

На вопрос, может ли внутриполитический кризис в Армении привести к новой эскалации в Карабахе, замглавы МИД РФ ответил: «Люди, которые этим занимаются, просчитывают все возможные сценарии».

Руденко отметил, что Россия постоянно контактирует с армянской стороной через посольство и другие каналы.

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня утром заявил, что начальник Генерального штаба Вооруженных сил Армении Оник Гаспарян с 10 марта считается освобожденным от занимаемой должности силой закона.

Также сегодня утром аппарат президента Армении сообщил, что президент Армен Серкисян обратился в Конституционный суд по вопросу закона «О воинской службе и статусе военнослужащего».

А Оник Гаспарян опубликовал послание, сообщив, что обратился в Административный суд, чтобы оспорить свое увольнение.