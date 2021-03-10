Президент Армении обратился в Конституционный суд

Об этом говорится в заявлении, распространенном сегодня утром администрацией президента.

В заявлении, опубликованном в среду на сайте президента Армении, говорится, что Армен Саркисян, руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 169 Конституции, обратился в Конституционный суд с просьбой определить вопрос соответствия Конституции закона «О воинской службе и статусе военнослужащего» от 15 ноября 2017 года.

Отмечается, что обращение в Конституционный суд обусловлено существующими в прикладной юриспруденции проблемами, которые стали более очевидными в результате инициативы премьер-министра по освобождению начальника Генштаба ВС Армении Оника Гаспаряна от занимаемой должности и последовавших за этим правовыми конституционными процессами.

Как отметил президент, у Конституционного суда в рамках закрепленных законом полномочий есть возможность провести всестороннее исследование этого вопроса и вынести решение.

«Решения Конституционного суда по этому заявлению и возможные меры могут серьезнейшим образом повлиять на ранее принятые решения, на нынешние и дальнейшие процессы, касающиеся сложившейся ситуации, в контексте толкования и применения закона», - отметил Армен Саркисян.

Президент Армении также выразил надежду на то, что по возможности скорое принятие соответствующего решения приведет к правовой определенности и будет способствовать урегулированию нынешнего кризиса.

Отметим, что ранее сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что начальник Генерального штаба Вооруженных сил Армении Оник Гаспарян с 10 марта считается освобожденным от занимаемой должности силой закона.

В его заявлении, опубликованном на официальном сайте правительства Армении, отмечается, что увольнение Оника Гаспаряна вступило в силу, поскольку президент республики не подписал проект указа, представленный премьером по этому вопросу, и не обратился в Конституционный суд в установленные законодательством сроки.