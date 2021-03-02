Президент решил не подписывать указ об освобождении Оника Гаспаряна от должности главы Генштаба. В КС оспаривается закон о воинской службе

«Президент республики придает важность скорейшему разрешению политического кризиса, возникшего в связи с освобождением от должности начальника Генштаба ВС РА Оника Гаспаряна. С этой целью президент провел встречи с премьер-министром, генерал-полковником Оником Гаспаряном и высшим командным составом Вооруженных сил. Рассмотрены обоснования премьер-министра касательно непринятия возражений президента по поводу указа об освобождении», - говорится в заявлении Армена Саркисяна, которое опубликовано на официальном сайте президента Армении.

Президент подчеркивает, что очевидно, что сложившаяся ситуация является результатом разногласий между политическими и военными деятелями в военное и в послевоенное время, иногда с весьма персонифицированными подходами. Не могут быть проигнорированы и спорные в правовом плане комментарии, правоприменительная практика, возможные пробелы в законе, послужившие основанием для возражения против подписания указа, отмечает Саркисян.

Президент напоминает, что в своих предыдущих заявлениях подчеркнул, что скорейшее урегулирование проблемы в рамках Конституции имеет первостепенное значение для безопасности и стабильности Армении и Арцаха и является абсолютной необходимостью для сохранения государственности, предотвращения дальнейшего раскола общества, восстановления единства народа и общественного согласия, выхода из сложившейся ситуации и достижения окончательного разрешения кризиса.

«Президент Армении принял решение не подписывать указ.

В то же время, руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 169 Конституции, президент республики обратится в Конституционный суд с отдельным заявлением, содержащим просьбу определить вопрос соответствия Конституции закона Республики Армения от 15 ноября 2017 г. «О воинской службе и статусе военнослужащего»», - говорится в заявлении президента.

Армен Саркисян заверяет, что остается приверженным своему обязательству, продолжит шаги, направленные на дальнейшую стабилизацию ситуации, и призывает всех, используя институт президента в качестве платформы, вести переговоры с целью нахождения всеобъемлющего решения всех существующих проблем.

Предложение об освобождении Оника Гаспаряна от должности главы Генштаба ВС премьер-министр Никол Пашинян представил президенту 25 февраля, когда утром от имени Генштаба Вооруженных сил было опубликовано заявление с требованием отставки премьер-министра и правительства. Премьер-министр квалифицировал это заявление как «попытку военного переворота». В тот же день на митинге на Площади Республики Пашинян призвал Гаспаряна уйти в отставку.

Президент в субботу вернул проект указа с возражениями, однако в тот же день премьер-министр вновь направил президенту свое ходатайство.