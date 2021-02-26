Вашингтон продолжает внимательно следить за развитием событий в Армении

Официальный Вашингтон вчера во второй раз за один день призвал армянские силы проявить сдержанность и ослабить напряженность. После заявления посольства США в Армении, в частности, с подобным заявлением выступил Госдепартамент.

«Что происходит в Армении? Считаете ли вы, что, как сказал премьер-министр, там была попытка военного переворота, и поддерживаете ли вы его как премьер-министра?» - спросил один из журналистов официального представителя Госдепартамента Неда Прайса.

«Мы, безусловно, в курсе последних событий и призываем все стороны проявлять сдержанность и воздерживаться от любых действий или насилия, которые могут обострить ситуацию. Мы напоминаем всем сторонам об основополагающем принципе демократии: вооруженные силы не должны вмешиваться во внутреннюю политику. Соединенные Штаты последовательно поддерживали развитие демократических процессов и институтов в Армении. И мы продолжаем поддерживать демократию и суверенитет Армении и призываем ее лидеров разрешать свои разногласия мирным путем, уважая верховенство закона, демократию и демократические институты Армении», - заявил Прайс.

Журналист задал уточняющий вопрос о том, как Госдепартамент оценивает заявление Генштаба Вооруженных сил Армении, считает ли это военным переворотом или попыткой военного переворота?

Представитель Госдепартамента рассмотрел этот вопрос только в контексте государственного переворота, а не его попытки и заявил, что происходящее в Армении не соответствует критериям coup d'état - государственного переворота, используемым Госдепартаментом.

«Как вы знаете, у Госдепартамента есть специальный процесс для определения того, произошел ли военный переворот. 1 февраля, когда демократическое гражданское руководство Бирмы было свергнуто военными, мы расценили случившееся как военный переворот. Я заявил тогда, что у Государственного департамента есть три критерия для этого определения. В данном случае, конечно, ни одного из этих критериев нет», - сказал Прайс.



После произошедшего в Бирме в начале месяца Госдепартамент заявил, что считает военным переворотом, когда избранный лидер или правительство какой-либо страны свергается военными или с помощью приказа, на принятие которого вооруженные силы оказали решающее влияние. По словам представителя Госдепартамента, Вашингтон не усмотрел в Армении ни одного из этих элементов.

«Мы продолжаем внимательно следить за развитием событий», - вчера поздно вечером заявил Нед Прайс.